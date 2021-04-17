У Перу покарали експрезидента за VIP-вакцинацію від коронавірусу

Конгрес також заборонив упродовж восьми років займати державні посади ексміністру охорони здоров’я

Колишньому президенту Перу Мартіну Візкаррі заборонили займати державні посади упродовж 10 років. Причиною стало те, що він позачергово отримав щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Візкарру визнали винним у застосуванні свого впливу, змові та наданні неправдивих даних у зв’язку зі скандалом стосовно VIP-вакцинування у Перу, унаслідок якого низка міністрів й інших державних посадовців отримала щеплення вакциною Sinopharm до того, як вона стала публічно доступною у країні. Рішення про покарання експрезидента конгрес країни підтримав одноголосно.

Також конгрес Перу заборонив упродовж восьми років займати державні посади ексміністру охорони здоров’я Пілар Мазетті й протягом одного року колишній главі МЗС Елізабет Астете. Вони обидві пішли з посад на тлі скандалу із позачерговим вакцинуванням.

За словами Візкарри, він з дружиною отримав щеплення у жовтні як добровольці під час її випробування, однак інститут, який проводив клінічні випробування, це заперечує.

Наприкінці минулого року конгрес Перу проголосував за відсторонення від посади президента країни Мартіна Візкарри через отримання ним хабарів у великих розмірах в обмін на держконтракти. Він обійняв посаду у березні 2018 року.

Нагадаємо, щонайменше 12 осіб з коронавірусом померли в одній з лікарень на півночі Перу через відсутність кисню в палатах інтенсивної терапії. Трагедія сталася 9 квітня у місті Талара (регіон П’юра).