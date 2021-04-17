Ковідні пристрасті

Куди зник грандіозний торішній фонд?

Новинами з «ковідного фронту» повниться Інтернет. Уже другий рік. І ці новини здебільшого не радують, бо Україна – не Ізраїль, де нині повністю вакциновані понад 74% дорослого населення, а за добу ніхто не помер (хоча 136 осіб і перебувають у критичному стані). Вакциновані найкращою на сьогодні вакциною Pfizer/BioNTech, яка в Україну тільки-но почне надходити – якщо, звісно, ніщо не стане на заваді. А інші існуючі у світі вакцини, крім американської Moderna, далеко не такі ефективні, а використання вакцини Johnson & Johnson узагалі призупинили через ускладнення, а в Євросоюзі, зважаючи на них, ніяк не наважаться почати використовувати…

Але мова не про те, що десь і якось, а про те, що коїться тут, у нас. Віталій Кличко оголосив про продовження локдауну у столиці до 30 квітня. Денис Шмигаль негайно заявив, що потреби у загальнонаціональному локдауні немає, відтак де-факто київський локдаун перетворюється на трагіфарс. Адже до столиці прибувають численні поїзди, в тому числі й із «червоних» зон, натовпи прибулих пасажирів штурмують метро й автобуси, не маючи, ясна річ, жодних перепусток, столична мерія не має можливості закупити, як вона збиралася, мільйон доз вакцини (Кличко-старший із його закордонними контактами, можна не сумніватися, зумів би домовитися про це, але все на себе перетягнув уряд), багато які кияни ремствують – а чому це у нас локдаун, а в Київській області його немає? Іншими словами, маємо істотну розбіжність у діях столичної мерії та Кабміну, яка не йде на користь справі, при цьому урядовці вельми оптимістичні, а от очільники Києва – не дуже…

От, скажімо, що повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я України Степанов: «Ми витримали черговий стрибок захворюваності на Covid-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня… Уже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора (13 квітня – С.Г.) був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Чернівецька, вийшли з «червоної» зони… Якщо подивитися на рівень госпіталізації, минулого тижня до лікарень потрапили на 2 тис. пацієнтів менше, ніж позаминулого… Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією», – зазначив Степанов. За його словами, МОЗ постійно тримало руку на пульсі, збільшуючи кількість ліжок із підведеним киснем відповідно до потреб, оновлюючи протоколи лікування, щоб максимально ефективно протистояти хворобі.

«Але деякі регіони, – водночас заявив міністр, – зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати в «червоній» зоні підвищеної епідемічної небезпеки, ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей».

Ось так. На загал оптимістичними є й оцінки експертів Національної академії наук – мовляв, пік захворюваності в Україні вже перейдений, далі буде «плато», а затим спад, підкріплений вакцинацією.

Натомість в соціальних мережах далеко не всі користувачі описують дії МОЗ у такій піднесеній тональності, як міністр. Але ця розбіжність в оцінках – річ загальновідома, бюрократія завжди хвалить себе. Важливішим є інше: чи не забули як міністр, так і науковці, що попереду – Великдень, який цього року припадає на 2 травня? І що українці матимуть поспіль аж чотири вихідних дні? Що ці дні, якщо буде гарна погода, поєднають масові служби у церквах Московського патріархату, де зневажають коронавірус і найкращою зброєю проти нього вважають молитву) з іще більш масовими «шашликами на природі»? Наслідком такого «народного гуляння» (сповідаюся, ви не забули про традицію христосуватися?) неодмінно стане різке зростання числа заражених і хворих на Covid-19…

Звісно, хоча якось притлумити «веселощі» без масок і соціальних дистанцій могла би поліція, але де вона? У Києві її не видно, порушників маскового режиму ніхто не зупиняє і не штрафує. Що ж, Україна – не Польща, де за день солідні штрафи можуть накласти на декілька тисяч порушників режиму. Он мій колега розповідає, що поблизу нього у житловому будинку спокійно працює «наливайка», і до третьої ночі місцеві «алканавти» гучно веселяться, анітрохи не побоюючись «орлів Авакова». Цим «орлам» скаржилися, й усно, і письмово, проте результатів не видно. Цікаво, хто «кришує» «наливайку»?

Певен, що ніхто з влади не посміє виступити проти порушень карантину з боку РПЦ на Великдень – як не посмів хоча би словесно приструнити «попів Путіна» під час їхніх численних порушень режиму і минулого, і цього року…

А тепер – іще одна неабияка цікавинка в потоці повідомлень. Виявляється, МОЗ хоче взяти 6,5 млрд гривень, потрібних на закупівлю вакцини Pfizer/BioNTech, із коштів, виділених на реалізацію програми держгарантій медичного обслуговування населення. Про це повідомила народна депутатка, член медкомітету Верховної Ради Ольга Стефанишина. У Facebook вона опублікувала проєкт постанови Кабінету Міністрів, де пропонується забрати 6,5 млрд гривень з видатків на програму держгарантій медичного обслуговування населення та виділити їх на програму вакцинації населення проти Covid-19. «Грошей в медицині і так не вистачає: дефіцит сьогодні понад 100 мільярдів. І саме з цієї дефіцитної медичної програми МОЗ вирішило забрати ще 6,5 мільярдів гривень на благу мету – закупівлю вакцин від Covid-19. Фактично ці гроші треба буде відібрати з ліків для діабетиків, з діагностики раку, з лікування ковіду і додаткових виплат медикам», – наголосила Стефанишина. У свою чергу, міністр охорони здоров’я Степанов в ефірі телеканалу «НАШ» пояснив, що гроші беруть «тимчасово». Бо МОЗ одразу дало запит на виділення з держбюджету 15,1 млрд гривень на вакцинізацію українців, однак виділили всього близько 4 млрд. Отож гроші вирішили «позичити» з інших програм: «У зв’язку з тим, що це (виділення грошей – С.Г.) потребує внесення змін до закону про державний бюджет, було ухвалене рішення, що ми беремо зараз цю суму коштів з програми медичних гарантій, з четвертого кварталу. А Міністерство фінансів повинне протягом трьох місяців поновити всі ці асигнування, призначені програмою медичних гарантій на 4 квартал 2021 року».

Боюся, втім, що «поновити всі ці асигнування» можна буде єдиним шляхом – надрукувавши ці мільярди, тобто здійснивши емісію. Але ж, по-перше, чого це міністр ходить на телеканал «НАШ», який веде потужну антидержавну пропаганду? І по-друге, куди зник грандіозний торішній ковідний фонд? Де ті десятки мільярдів? Уряд щось розповідав не дуже зрозуміле про те, на що витрачалися кошти, проте питання залишається: хто «закопав» (чи розпихав по кишенях) цей фонд – у той час, коли Ізраїль уже домовлявся і закуповував найкращу вакцину? Хто відповість за всі ці оборудки, які опускають в очах західних партнерів рейтинг України на рівень ледь не Сомалі?

…Одночасно з тим, про що йшлося вище, Інтернет «потішив» повідомленням про спорудження під Одесою нової дороги у рамках «Великого будівництва». Не знаю, як кого, а мене воно не надто звеселяє…

Джерело: День

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