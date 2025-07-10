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Сирський скликав нараду через проблеми у військовій медицині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Сирський скликав нараду через проблеми у військовій медицині
Генерал наголосив, що наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням
фото: Facebook/Олександр Сирський

За словами головкома, на стабілізаційних пунктах бракує медиків, які б надавали допомогу пораненим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду, де йшлося про проблемні питання військової медицини та шляхи їхнього вирішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис генерала.

«Серед першочергових вимог – поліпшити стан польової медицини, зокрема медичну евакуацію з переднього краю. В умовах сучасної війни маємо використовувати для цього зокрема й безпілотні системи», – каже він.

За словами головкома, наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, на стабпунктах не вистачає медиків. Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення.

«Щоб розв’язати цю кадрову проблему, за моїм розпорядженням із травня на підготовку за фахом бойового медика виділяється 2% випускників БЗВП (базова загальновійськова підготовка – «Главком»). Але цього недостатньо, тому шукаємо дієві рішення та розглядаємо пропозиції командирів медичних підрозділів та установ щодо вирішення цього питання», – пояснив він.

Нагадаємо, у Збройних силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки. Зміст та обсяг навчальної програми збільшено. Як зазначав головком, у базовій загальній військовій підготовці досі є чимало невирішених питань.

Новації зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходять БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
  • зниження рівня фізичних навантажень;
  • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Як повідомлялося, термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника

До слова, російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України. Було показано відео з тренуваннями солдатів КНДР.

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Теги: Олександр Сирський медицина

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