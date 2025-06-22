Україна наздоганяє РФ у розробці дронів – Сирський

Сирський: Ми знаємо про плани РФ, про ті задачі, які в них поставлені для нарощення кількості дронів

Сирський: Війна дронів – це змагання технологій, Україна наздоганяє РФ у розробках

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підкреслив, що сучасна війна – це змагання економік та протистояння у науково-технічному прогресі. Сирський розповів про переваги України у війні дронів та технологічні виклики, з якими стикається українська армія. Про це він повідомив під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

За словами генерала Сирського, наразі кількість FPV-дронів з українського боку переважає кількість таких дронів у противника. Однак він зазначив, що Росія досягла успіху у виробництві дронів на оптоволоконному керуванні. «Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Маємо вже приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів», – розповів головнокомандувач.

Сирський визнав, що Україна в цьому процесі «наразі наздоганяє». Проте він додав, що в Україні також з'явилося достатньо виробників, які виготовляють дрони, наприклад, з 20-кілометровим оптоволоконним кабелем.

Головнокомандувач переконаний, що «армія майбутнього повинна бути високотехнологічною». Він підкреслив, що роль солдата на полі бою буде зведена до мінімуму, оскільки він є «найбільшою цінністю». «Ми будемо робити все, щоб зберегти нашого піхотинця, щоб він керував спочатку дроном, роботизованою платформою, а потім уже йшов сам», – заявив Сирський.

Він також зазначив, що український досвід у новітній війні переймають партнери з країн НАТО, оскільки на полі бою застосовуються практики, яких раніше не знала військова наука. Сирський ще раз нагадав, що Україна першою у світі створила окремий вид військ – Сили безпілотних систем. Днями там змінився командувач: Вадима Сухаревського замінив очільник бригади безпілотників «Птахи Мадяра» Роберт Бровді.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про основні напрямки боротьби з ворожими ударними безпілотниками типу «шахед», що масово атакують тилові міста України. Він зазначив, що противник модернізував ці дрони, зробивши їх менш вразливими до деяких засобів ураження.

До слова, російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.