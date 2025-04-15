ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: що змінилося

Зазначається, що метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки

У Збройних Силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у Збройних Силах України розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які «зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони».

Відповідне рішення ухвалено Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зміни стосуються як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

«Ідеться саме про колишню категорію «обмежено придатних», які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах – згідно з рішенням військово-лікарської комісії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення.

Нагадаємо, уряд направив значне додаткове фінансування для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За підсумками наради з питань підготовки Сирський заявив, що уряд направив близько 1,2 млрд грн для посилення навчальної матеріально-технічної бази в навчальних центрах Сухопутних військ та військових частинах.

Раніше Олександр Сирський оприлюднив результати роботи ЗСУ за березень та назвав головні завдання армії.