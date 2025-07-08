З умовами чотиризіркового хостела. В Україні створено полігони для підготовки студентів

Цього року розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів закладів вищої освіти

Одна область має полігони, які достатньо безпечні й можуть приймати молодь з усієї України

В одній з областей України обладнано полігони на яких студенти зможуть пройти базову загальну військову підготовку (БЗВП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міністерства освіти та науки України Оксена Лісового.

Глава Міносвіти наголосив, що полігони мають умови «чотиризіркового хостела». Це зроблено для того, щоб не налякати молодь.

«Є області у яких створені уже полігони для студентів. Давайте так, одна область, де створені полігони для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України. Вони відкриті вже зараз, вони вже працюють», – каже він.

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Україні розпочинається обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти. Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Як повідомлялося, термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника.

До слова, підготовка чоловіків, які долучилися на військову службу за контрактом «18-24», відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до трьох місяців.