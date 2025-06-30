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Українські лікарні отримали томографи на 2,3 млрд. грн, але чверть обладнання простоює

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Українські лікарні отримали томографи на 2,3 млрд. грн, але чверть обладнання простоює
Деякі лікарні не можуть використовувати придбані за бюджетні кошти томографи через відсутність дозволів або приміщень
фото: ілюстративне Чернігівська ОВА

З 62 закуплених у 2023-2024 роках КТ і МРТ лише 35 працюють, решта не введена в експлуатацію через проблеми

У більш ніж половині лікарень України нове діагностичне обладнання не використовується за призначенням. Щонайменше 16 томографів, куплених за бюджетні кошти, не введені в експлуатацію через відсутність готових приміщень, бюрократичні перепони або незавершені ремонтні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування NGL.media.

За даними Prozorro, у 2023-2024 роках бюджетні установи України замовили 62 комп’ютерні томографи (КТ) та магнітно-резонансні томографи (МРТ) на суму понад 2,33 млрд грн. Однак дослідження NGL.media показало, що повноцінно працюють лише 35 із них, а один перебуває у тестовому режимі.

Близько чверті закуплених томографів досі не працюють
Близько чверті закуплених томографів досі не працюють
фото: NGL.media

Дев’ять медзакладів не змогли запустити обладнання через відсутність підготовлених приміщень. Хтось лише починає робити ремонт, хтось каже, що вже завершує – але є і такі лікарні, де просто нема місця на нові томографи. Ще п’ять медзакладів проходять дозвільні процедури, а у двох – тривають монтажні роботи.

Дві релоковані з Луганщини лікарні ще у 2023 році придбали КТ, але коли вони почнуть працювати – невідомо. Наприклад, Лисичанська багатопрофільна лікарня, релокована до Дніпра, восени 2023 року замовила комп’ютерний томограф Somatom go.UP за майже 20 млн грн, який доставили у грудні того ж року. Кілька місяців він зберігався у постачальника, а потім його перемістили до комунального підприємства у Дніпропетровській області. 

«Обладнання закуповувалося на виконання заходів з підготовки до деокупації Лисичанська. Введення в експлуатацію залежить від деокупації населеного пункту та безпекової ситуації в регіоні», – пояснив генеральний директор Лисичанської багатопрофільної лікарні Дмитрій Литвинюк.

Через жорсткі вимоги до приміщень лікарні не можуть отримати ліцензію Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯР). Лисичанська лікарня веде переговори та шукає шляхи розв’язання проблеми.

Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня, релокована на Київщину, також не запустила КТ через необхідність капітального ремонту приміщень. Аналогічна ситуація у Головному управлінні ДСНС у Києві, де приміщення під томограф не було готове «з незалежних від управління причин», повідомив т.в.о. начальника управління Роман Рудак.

У Дрогобичі, за інформацією NGL.media, два роки тому витратили понад 49 млн грн на МРТ, але обладнання досі не встановлено.

Ярмолинецька багатопрофільна лікарня (Хмельницька область) вже ввела КТ в експлуатацію, але не може розпочати надання послуг через затримки з внесенням змін до ліцензії.

У Самарівській центральній міській лікарні Дніпропетровської області томограф закуплений у 2023 році за 36 млн грн і змонтований, однак послуги не надають через відсутність дозвільних документів від ДІЯР.

Військова частина А-1028 отримала томограф у травні 2024 року, але через відсутність електроживлення та незавершений ремонт діагностику не проводить. Командир військової частини пояснив: «Невідомо, коли буде завершено ремонт через відсутність фінансування».

Є і позитивні приклади. Краснокутська центральна районна лікарня Харківської області у 2023 році швидко ввела в експлуатацію КТ. Лікар-рентгенолог Антон Лисенко розповів: «Завдяки заздалегідь підготовленим дозвільним документам лікарня швидко почала обстежувати пацієнтів. Щомісяця томограф проходять близько 2,5 тисячі пацієнтів».

Територіальне медичне об’єднання МВС Чернігівщини отримало томограф 11 грудня 2023 року і ввело в експлуатацію за 11 днів. Заступниця директора Олена Ярош пояснила, що швидкість сприяли підготовлені приміщення та наголос на прийомі поранених. Менше місяця знадобилось і на запуск МРТ у київському Інституті кардіології і Хмельницькій обласній лікарні.

Чотири лікарні, у тому числі Обухівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, не надали відповіді на запити NGL.media щодо стану томографів. Обухівська лікарня аргументувала відмову тим, що «закон про доступ до публічної інформації» на них не поширюється, хоча це не відповідає дійсності.

За даними Держаудитслужби, томограф, закуплений у 2023 році для Обухівської лікарні за 39 млн грн, досі зберігається у розібраному стані на складі, а гарантійний термін обслуговування вже минув.

Раніше «Главком» інформував, що на головному корпусі Криворізької міської лікарні №16 встановили 178 сонячних панелей. Вони зможуть накопичувати енергію та забезпечувати медзаклад електроживленням, що особливо актуально у разі аварійних відключень електроенергії та в умовах постійних обстрілів та атак Росії. Про це повідомляє МОЗ України.

Також «Главком» повідомляв, що у 2023 році держава обіцяла впровадити більшу кількість ПЕТ-томографів (позитронно-емісійна томографія – «Главком») для діагности раку. Україна вела перемовини зі Світовим банком.

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Теги: держзакупівлі медицина Держбюджет Україна

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