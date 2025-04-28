Міноборони РФ вперше показало корейців, які воюють проти України
На відео солдатів КНДР вчать стріляти з мінометів та іншої зброї
Російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України. Було показано відео з тренуваннями солдатів КНДР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.
Зазначається, що на кадрах показані північнокорейські військові, які брали участь на боці РФ на Курщині.
Російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України: відомоство показало відео з тренуваннями солдатів КНДР pic.twitter.com/XL2XV28jKq— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 28, 2025
Видно, як вони переміщуються по полігону тренуючись виконувати бойові завдання. Солдатів КНДР вчать стріляти з мінометів та іншої зброї. Також один з ймовірних «тренерів» показував їм, як користуватись гранатами.
Наприкінці відео показано, як північнокорейці співають пісню, ймовірно, після завершення тренувань. Коли саме та де було знято відео – невідомо.
Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».
Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.
Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.
Водночас Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.
До слова, станом на початок 2025 року щонайменше 742 громадянина Білорусі стали найманцями в російській армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані проєкту «Хочу жити».
Зазначається, що серед громадян Білорусі є ті, хто має також російський паспорт і не вважається «легіонером», тому реальна кількість білорусів, які воюють проти України, може бути ще більшою.
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