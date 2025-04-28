Міноборони РФ вперше показало корейців, які воюють проти України

На кадрах нібито показані північнокорейські військові, які брали участь на боці РФ на Курщині

На відео солдатів КНДР вчать стріляти з мінометів та іншої зброї

Російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України. Було показано відео з тренуваннями солдатів КНДР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Зазначається, що на кадрах показані північнокорейські військові, які брали участь на боці РФ на Курщині.

Російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України: відомоство показало відео з тренуваннями солдатів КНДР pic.twitter.com/XL2XV28jKq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 28, 2025

Видно, як вони переміщуються по полігону тренуючись виконувати бойові завдання. Солдатів КНДР вчать стріляти з мінометів та іншої зброї. Також один з ймовірних «тренерів» показував їм, як користуватись гранатами.

Наприкінці відео показано, як північнокорейці співають пісню, ймовірно, після завершення тренувань. Коли саме та де було знято відео – невідомо.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Водночас Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено.

До слова, станом на початок 2025 року щонайменше 742 громадянина Білорусі стали найманцями в російській армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані проєкту «Хочу жити».

Зазначається, що серед громадян Білорусі є ті, хто має також російський паспорт і не вважається «легіонером», тому реальна кількість білорусів, які воюють проти України, може бути ще більшою.