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Міноборони РФ вперше показало корейців, які воюють проти України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Міноборони РФ вперше показало корейців, які воюють проти України
На кадрах нібито показані північнокорейські військові, які брали участь на боці РФ на Курщині
фото: скриншот відео

На відео солдатів КНДР вчать стріляти з мінометів та іншої зброї

Російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України. Було показано відео з тренуваннями солдатів КНДР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Зазначається, що на кадрах показані північнокорейські військові, які брали участь на боці РФ на Курщині.

Видно, як вони переміщуються по полігону тренуючись виконувати бойові завдання. Солдатів КНДР вчать стріляти з мінометів та іншої зброї. Також один з ймовірних «тренерів» показував їм, як користуватись гранатами.

Наприкінці відео показано, як північнокорейці співають пісню, ймовірно, після завершення тренувань. Коли саме та де було знято відео – невідомо.

Нагадаємо, 26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».

Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Згодом Кім Чен Ин назвав «героями» корейців, які воювали за РФ, і дав обіцянку.

Водночас Державний департамент США заявив, що «стурбований» безпосередньою участю Північної Кореї у війні Росії проти України і наголосив, що розгортання військової присутності Пхеньяна має бути припинено. 

До слова, станом на початок 2025 року щонайменше 742 громадянина Білорусі стали найманцями в російській армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані проєкту «Хочу жити».

Зазначається, що серед громадян Білорусі є ті, хто має також російський паспорт і не вважається «легіонером», тому реальна кількість білорусів, які воюють проти України, може бути ще більшою.

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Теги: Північна Корея війна Курщина

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