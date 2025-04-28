Сирський розповів про комплексні зміни в підготовці військових

Головком наголосив, що у царині базової загальної військової підготовки залишається чимало невирішених питань

Зміст та обсяг навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) збільшено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал провів щомісячну комплексну нараду з питань базової, професійної та колективної підготовки військовослужбовців.

За словами Сирського, будуть зосереджені зусилля, зокрема, на комплектуванні посад інструкторів – як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на професійній підготовці самих інструкторів і сержантів.

Як зазначив головком, у базовій загальній військовій підготовці досі є чимало невирішених питань.

«Вони були проаналізовані під час наради – разом із пропозиціями для їхнього дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні сили», – пояснив він.

Буде внесено зміни в наявні курси підготовки зі стрільби зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів. Також уже модернізовано програму вишколу в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме особливостей використання турнікетів.

«Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем. Адже маємо вберегти не лише життя, а й здорові кінцівки наших воїнів», – каже головком.

Окрім цього, триває робота над створенням інформаційно-комунікаційної системи «Портал вивчення та впровадження досвіду». Вона дасть змогу систематизувати й поширювати досвід бойових підрозділів та накопичувати матеріали аналізу проведених дій тощо.

Нагадаємо, у Збройних силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки.

Розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП), які зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

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