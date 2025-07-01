Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено – Сирський
Головком наголосив, що від підготовки солдата залежить ефективність підрозділів та збереження життя особового складу
фото: Facebook/Генштаб

За словами генерала, дві додаткові доби військові навчатимуться протидіяти ударним дронам

Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За словами головкома, від підготовки солдата залежить ефективність підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата. «Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується. Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності», – каже він.

Під час службової наради Сирський заслухав звіти про реалізацію заходів захисту навчальних центрів від повітряних ударів противника. На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

«Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!» – наголосив генерал.

Також головком визначив завдання для покращення підготовки. Серед них – організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів. За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

Нагадаємо, у Збройних силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки. Зміст та обсяг навчальної програми збільшено. Як зазначав головком, у базовій загальній військовій підготовці досі є чимало невирішених питань.

Новації зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходять БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
  • зниження рівня фізичних навантажень;
  • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

До слова, російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України. Було показано відео з тренуваннями солдатів КНДР.

Читайте також:

Теги: військові навчання Генштаб Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 5 червня 2025 року
5 червня, 08:27
Ситуація на фронті 9 червня
Лінія фронту станом на 9 червня. Зведення Генштабу
9 червня, 23:50
У Саратовській області українські військові влучили у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами
«Удар на випередження». Сили оборони атакували аеродроми «Енгельс» і «Дягілєво»
6 червня, 11:44
Ситуація на фронті 17 червня
Лінія фронту станом на 17 червня 2025. Зведення Генштабу
18 червня, 00:20
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 18 червня 2025 року
18 червня, 08:37
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10964 танків
Втрати ворога станом на 22 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 червня, 07:20
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили 14 атак окупантів
Карта бойових дій в Україні станом на 26 червня 2025 року
26 червня, 08:31
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні
Втрати ворога станом на 30 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22928 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:17

Події в Україні

Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено – Сирський
Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено – Сирський
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2025 року
Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія
ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія
Удари по окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
Удари по окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
68K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією
47K
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
8333
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?
6049
Командування ЗСУ знайшло вихід, як протистояти м'ясним штурмам росіян

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua