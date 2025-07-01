Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено – Сирський

Головком наголосив, що від підготовки солдата залежить ефективність підрозділів та збереження життя особового складу

За словами генерала, дві додаткові доби військові навчатимуться протидіяти ударним дронам

Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено до 51 дня. Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За словами головкома, від підготовки солдата залежить ефективність підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата. «Це – одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується. Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності», – каже він.

Під час службової наради Сирський заслухав звіти про реалізацію заходів захисту навчальних центрів від повітряних ударів противника. На локаціях підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист наших воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

«Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!» – наголосив генерал.

Також головком визначив завдання для покращення підготовки. Серед них – організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів. За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

Нагадаємо, у Збройних силах України оновлено програму базової загальної військової підготовки. Зміст та обсяг навчальної програми збільшено. Як зазначав головком, у базовій загальній військовій підготовці досі є чимало невирішених питань.

Новації зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в частинах забезпечення, підрозділах охорони, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, а також підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходять БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

До слова, російське Міноборони визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України. Було показано відео з тренуваннями солдатів КНДР.