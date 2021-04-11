У Перу 12 пацієнтів з коронавірусом загинули через відсутність кисню

Кисень в резервуарі, який мала у своєму розпорядженні лікарня, закінчився

Щонайменше 12 осіб з коронавірусом померли в одній з лікарень на півночі Перу через відсутність кисню в палатах інтенсивної терапії. Трагедія сталася 9 квітня у місті Талара (регіон П’юра), повідомило в суботу агентство EFE.

Кисень в резервуарі, який мала у своєму розпорядженні лікарня, закінчився, а постачальники не поповнили його своєчасно, попри те, що заявка їм була направлена задовго до того, як запаси вичерпалися. Компанія Oximan, що забезпечує киснем лікарні регіону П’юра, заявила, що газ доставляється зі столиці країни Ліми, а в регіоні «у неї немає необхідних запасів» для пацієнтів з коронавірусом.

З початку пандемії «ні в одній з лікарень не виникала настільки трагічна ситуація», заявив представник уповноваженого з прав людини в регіоні П’юра Сесар Оррері. Він і родичі померлих зажадали від влади провести ретельне розслідування і притягнути до відповідальності винних.

Своєю чергою представники прокуратури повідомили про початок попереднього розслідування обставин трагедії у Таларі. За його підсумками буде прийнято рішення про можливе порушення кримінальної справи.

За даними перуанського Мінохоронздоров’я, з початку пандемії в Перу зареєстровано понад 1,6 млн інфікованих коронавірусом, померли 54669 пацієнтів. Останнім часом в країні реєструється значне зростання кількості інфікованих і смертей від наслідків зараження Covid-19.

Згідно з даними ВООЗ у Перу 1617864 випадки хвороби, 53 978 осіб загинули.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня, в Україні зафіксовано 12112 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4694 особи, від ускладнень хвороби померли 235 людей, одужали – 5034 особи.

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