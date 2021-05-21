Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
21 травня спалахи на Сонці будуть не настільки інтенсивними, але все ж відчутними
Сьогодні, 21 травня 2021 року триває вже третя магнітна буря в цьому місяці. Занадто потужною ця буря не буде, максимальна сила її ударів досягне 3 балів.
Сила магнітних коливань буде протягом доби змінюватися від 2 до 3 балів.
Завтра, 22 травня 2021 року ситуація стане спокійніше, буря вщухне до 2 балів і завершиться 25 травня 2021 року.
В кінці місяця, орієнтовно 28 травня, також прогнозується сильна магнітна буря, але більш точний прогноз можна отримати ближче до цієї дати. Будемо тримати вас в курсі.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
- Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
- Пити трав’яні чаї та багато води.
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
- Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
- Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
- Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.