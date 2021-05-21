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    Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

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    Сьогодні Землю накриє магнітна буря - Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу
    Сьогодні Землю накриє магнітна буря
    Фото з відкритих джерел

    21 травня спалахи на Сонці будуть не настільки інтенсивними, але все ж відчутними

    Сьогодні, 21 травня 2021 року триває вже третя магнітна буря в цьому місяці. Занадто потужною ця буря не буде, максимальна сила її ударів досягне 3 балів.

    Сила магнітних коливань буде протягом доби змінюватися від 2 до 3 балів.

    Завтра, 22 травня 2021 року ситуація стане спокійніше, буря вщухне до 2 балів і завершиться 25 травня 2021 року.

    В кінці місяця, орієнтовно 28 травня, також прогнозується сильна магнітна буря, але більш точний прогноз можна отримати ближче до цієї дати. Будемо тримати вас в курсі.

    Які симптоми викликає магнітна буря

    • Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
    • Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
    • Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
    • Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

    Як допомогти організму під час магнітних бур

    • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
    • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
    • Пити трав’яні чаї та багато води.
    • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
    • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
    • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
    • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
    • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
    Теги: здоров'я алкоголь ліки харчування
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    Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу