Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від її впливу

21 травня спалахи на Сонці будуть не настільки інтенсивними, але все ж відчутними

Сьогодні, 21 травня 2021 року триває вже третя магнітна буря в цьому місяці. Занадто потужною ця буря не буде, максимальна сила її ударів досягне 3 балів.

Сила магнітних коливань буде протягом доби змінюватися від 2 до 3 балів.

Завтра, 22 травня 2021 року ситуація стане спокійніше, буря вщухне до 2 балів і завершиться 25 травня 2021 року.

В кінці місяця, орієнтовно 28 травня, також прогнозується сильна магнітна буря, але більш точний прогноз можна отримати ближче до цієї дати. Будемо тримати вас в курсі.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур