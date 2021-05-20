Новий міністр Ляшко назвав головний пріоритет на посаді

Верховна Рада на засіданні 20 травня проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я

Ляшко розповів, що до кінця року планується розширити програму «Доступні ліки»

Новопризначений міністр охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що головним пріоритетом для очолюваного ним відомства стане подолання пандемії коронавірусу. Він пообіцяв зробити все, щоб українці змогли вакцинуватися, працювати й подорожувати. Про це чиновник заявив під час засідання Верховної Ради 20 травня.

«Ця пандемія ще не закінчилася і, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека громадян стане пріоритетом роботи міністерства. До осені в нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров’я до реагування на спалахи інфекційних захворювань та епідемій, повністю переглянуто підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози», – запевнив Ляшко.

За його словами, до кінця 2021 року всі, хто захоче вакцинуватися від Covid-19 в країні, зможе це зробити. Хоча уточнив, що водночас Україні необхідно власне виробництво таких препаратів для щеплень.

«МОЗ визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули для їхнього виробництва потужності саме в Україні і пріоритетно надавали продукцію нашим громадянам», – зазначив він.

Ляшко також додав, що до кінця року планується розширити програму «Доступні ліки» на захворювання, затвердити нові галузеві стандарти.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

У четвер, 20 травня, Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

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