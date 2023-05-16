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Чим корисна спаржа, як обрати і що можна приготувати

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Чим корисна спаржа, як обрати і що можна приготувати
Спаржа є джерелом калію, міді, цинку та фосфору
фото з відкритих джерел

Спаржа містить вітаміни А, С, Е та групи B

Травень і червень – найкраща пора року для купівлі спаржі. У цей період овоч доступний за ціною та смачний. Спаржа містить багато поживних речовин і добре впливає на наш організм.

Овоч містить небагато калорій, але багато клітковини, фолієвої кислоти та вітаміну D, який бере участь у процесі згортання крові та підтримує здоров'я кісток. Крім того, спаржа містить вітаміни А, С, Е та групи В. Вона є джерелом калію, міді, цинку та фосфору.

Цей овоч допомагає підтримувати здоров'я серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту, а також збагачує організм антиоксидантами. Спаржа стимулює роботу нирок.

Як обрати спаржу

Спаржу найкраще купувати у сезон – травні-червні, пізніше її стебла стають сухими та жорсткими. Головна таємниця якісної спаржі – вона повинна містити багато води. Візуально це виражається у рівному смарагдовому кольорі, без сухих кінчиків, тактильно – у пружності овочів.

Ви можете звернути увагу на те місце, де спаржа була закріплена гумкою: якщо видно сліди, це означає, що ростки вже втратили багато води та не дуже свіжі.

Але важливо те, що навіть зів'ялу спаржу можна врятувати. Просто відріжте кінці та покладіть овочі у посуд з холодною водою. Через одну-дві години ростки відновлять свою пружність.

Як готувати спаржу

Для того, щоб зберегти корисні властивості спаржі, її варто термічно обробляти мінімальну кількість часу. У деяких рецептах овоч можна вживати зовсім без обробки. Найкращий варіант – трохи проварити чи приготувати на пару.

Щоб запекти спаржу, духовку потрібно розігріти приблизно до 200 ℃. Далі овоч потрібно приправити невеликою кількістю оливкової олії та спецій, запікати протягом 10-15 хвилин. 

Спаржу зазвичай подають як гарнір чи додають в салати (наприклад, салат зі спаржею, зеленню та помідорами чері або салат зі спаржею, горіхами та сиром фета), також з неї виходить смачний суп-пюре.

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Теги: салат вітаміни травень овочі спаржа

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