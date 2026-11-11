Вакцини проти грипу прибули в Україну: інфекціоніст назвав терміни появи в аптеках

Лікар пояснив, чому вакцини проти грипу досі відсутні в аптеках

Препарати вже перебувають на території країни, однак перед використанням мають пройти необхідні процедури контролю

В Україну надійшли вакцини проти сезонного грипу, проте їхній продаж поки не розпочався через необхідність завершення процедур контролю та отримання дозволу на використання. За прогнозом лікаря-інфекціоніста Федора Лапія, препарати можуть стати доступними в аптеках і медичних закладах уже найближчими днями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву фахівця.

Коли вакцини проти грипу з'являться в аптеках України

За словами Лапія, необхідні препарати вже перебувають в Україні, однак перед початком вакцинації мають пройти встановлені процедури перевірки. Після отримання відповідного дозволу їх зможуть реалізовувати аптеки та використовувати медичні центри, які заздалегідь замовили вакцини. «Вакцини вже є в Україні, вони очікують дозволу на використання», – повідомив інфекціоніст.

Лікар припустив, що відповідне рішення можуть ухвалити протягом кількох днів. Водночас конкретної дати початку продажу препаратів він не назвав.

За оцінкою Лапія, протягом нинішнього епідемічного сезону в Україні може бути доступно понад 450 тис. доз вакцин проти грипу. При цьому кількість людей, які зазвичай бажають зробити щеплення, він оцінив приблизно у 500 тис.

Інфекціоніст вважає такий рівень попиту недостатнім, особливо з огляду на потребу захисту людей із підвищеним ризиком тяжкого перебігу захворювання, а також представників професій, діяльність яких передбачає постійні контакти з іншими людьми.

За інформацією Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, оприлюдненою 29 жовтня, протягом листопада заплановано ввезення 406 тис. доз вакцин двох виробників.

Зокрема, йдеться про 140 тис. доз препарату GC Flu виробництва південнокорейської компанії GC Biopharma та 266 тис. доз вакцини Vaxigrip французької компанії Sanofi. Крім того, 920 доз вакцини GC Flu вже перебували на лабораторному контролі. Орієнтовний термін отримання висновку щодо цієї партії визначили на 12–13 листопада.

Окремо Лапій розповів про вакцинацію українських військовослужбовців. За його словами, щеплення проти сезонного грипу будуть доступні для військових через відповідні медичні підрозділи. Водночас кількість доз, передбачених для забезпечення військовослужбовців, він не уточнив.

Чому змінився склад вакцин проти грипу

Інфекціоніст також пояснив, чому цього сезону змінився склад вакцин проти грипу.

За його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я заздалегідь визначає штами вірусів, які, за прогнозами, циркулюватимуть протягом наступного епідемічного сезону. Виробництво вакцин триває приблизно п'ять-шість місяців, після чого необхідний додатковий час для постачання та проходження контролю.

Якщо раніше переважно використовували чотиривалентні вакцини, які містили компоненти проти двох вірусів грипу А та двох вірусів грипу В, то цього сезону застосовують тривалентні препарати. Вони спрямовані проти двох вірусів грипу А та одного вірусу грипу В.

Лапій зазначив, що ефективність сезонної вакцинації залежить, зокрема, від відповідності вакцинних штамів вірусам, які фактично поширюватимуться серед населення.

Які вакцини проти пневмокока стануть доступними українцям

Крім того, лікар повідомив про очікуване розширення доступу до вакцин проти пневмококової інфекції, яка здатна спричиняти пневмонію та інші тяжкі захворювання.

За його прогнозом, протягом наступного року в Україні стануть доступними препарати, що забезпечують захист від 20 та 21 серотипу пневмокока. При цьому йдеться про дві вакцини з різними наборами серотипів, а не про один препарат, який охоплює 41 різновид збудника.

Водночас у Державному реєстрі лікарських засобів України вже міститься чинне реєстраційне посвідчення на 20-валентну вакцину «Превенар 20», яке діє з 24 липня 2026 року. Однак реєстрація препарату сама собою не підтверджує його фактичної наявності в аптеках.

Лапій наголосив, що вакцинація проти пневмококової інфекції відрізняється від сезонного щеплення проти грипу та не передбачає автоматичного щорічного повторення. Схема вакцинації визначається залежно від віку людини, попередніх щеплень та індивідуальних медичних показань.

Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Україні

За словами інфекціоніста, на початку листопада в Україні переважно циркулювали респіраторні віруси, характерні для осіннього сезону. Зокрема, йдеться про парагрип, риновіруси та аденовіруси. Випадки грипу вже реєстрували, проте його вірус поки не домінував серед виявлених збудників.

За даними Центру громадського здоров'я, протягом 2–8 листопада 2026 року в Україні зареєстрували 97 520 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед захворілих 57,6% становили діти віком до 17 років. За цей період госпіталізували 2054 пацієнтів, а інтенсивність захворюваності відповідала фоновому рівню.

Водночас Лапій застеріг від категоричних прогнозів про неминуче зростання захворюваності через похолодання або проблеми з опаленням. За його словами, на поширення респіраторних інфекцій насамперед впливає інтенсивність контактів між людьми. Зокрема, дистанційне навчання та зменшення кількості контактів у дитячих колективах здатні стримувати передачу вірусів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Главком» повідомляв про затримку постачання вакцин проти грипу в Україну. Станом на 20 жовтня препарати ще не надійшли в очікуваних обсягах, що ускладнювало підготовку до епідемічного сезону. Водночас медики фіксували поступове зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.