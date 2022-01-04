МОЗ дозволив поєднувати вакцини Coronavac і Pfizer

МОЗ рекомендує жінкам, які отримали першу дозу Coronavac, а потім завагітніли, для другої дози надавати перевагу Pfizer або Moderna

В Україні схвалено нові схеми поєднання вакцин проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я розширило схеми поєднання вакцин проти коронавірусу під час первинного курсу щеплення. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Так, вакцину Coronavac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer). А після Moderna або Pfizer дозволили застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між дозами – 28 днів.

Також МОЗ рекомендує жінкам, які отримали першу дозу Coronavac, а потім завагітніли, для другої дози надавати перевагу Pfizer або Moderna.

До цього в Україні можна було поєднувати мРНК-вакцини – Moderna та Pfizer. Також можна було після AstraZeneca використати мРНК-вакцину.

Нагадаємо, в Україні також дозволили вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей від 60 років через шість місяців після другого щеплення.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – це Moderna або Comirnaty (Pfizer).

Ось такі схеми пропонує МОЗ:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

Як відомо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено першою дозою 14,7 млн людей, отримали дві дози – 13,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено майже 28,5 млн щеплень.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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