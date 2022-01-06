МОЗ дозволив робити бустерне Covid-щеплення усім вакцинованим

Бустерна доза має дати кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон»

Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх українців віком від 18 років. Відповідний наказ підписав міністр Віктор Ляшко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Міністр також запевнив, що вакцини для цього вистачить.

«Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти Covid-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися», – ідеться у дописі Ляшка.

За словами очільника МОЗу, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Бажаний період введення – від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Крім того, запевнив Віктор Ляшко, після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

До сьогодні в Україні бустерна доза вакцини була рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу, а також людям віком 60+, після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

Як відомо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено першою дозою 14,7 млн людей, отримали дві дози – 13,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено майже 28,5 млн щеплень.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Читайте також: