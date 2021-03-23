МОЗ терміново перегляне протокол лікування коронавірусу

Зміни в клінічні протоколи лікування коронавірусу можуть внести найближчим часом

Зміни в клінічні протоколи лікування коронавірусу можуть внести найближчим часом

В Україні стрімко зростає смертність від ковіду

У Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Сьогодні збираю робочу групу, яка розглядає клінічні протоколи для того, щоб з'ясувати, чи є необхідність вносити зміни, а також необхідність закупівлі додаткових ліків», – сказав міністр.

За його словами, МОЗ постійно тримає зв'язок з іноземними лікарями, аби покращувати допомогу інфікованим.

Водночас в Україні смертність від коронавірусу зростає з кожним днем. Вчора від коронавірусу померла найбільша кількість українців за весь час пандемії - 333. Всього з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 30 431 людина.

Нагадаємо, всього за добу підтвердили 11 476 нових випадків коронавірусу. Госпіталізували понад 2,5 тисячі осіб, одужали - 8044. Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Львівській областях та у Києві.

Додамо, що українські вчені прогнозують зростання смертності від Covid-19.

Станом на сьогодні в Україні вже вісім регіонів перебувають в «червоній» зоні карантину – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Для вироблення колективного імунітету від коронавірусу в громадян України потрібно зробити щеплення 70% населення держави, тобто майже 30 млн людей.

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