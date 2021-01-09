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    Здоров'я

    Степанов назвав регіони з найбільшим числом нових хворих на коронавірус

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    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області - Степанов назвав регіони з найбільшим числом нових хворих на коронавірус
    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області

    Київ вибув із п’ятірки «лідерів»

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Київ не потрапив у п’ятірку, на відміну від показників добою раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях», – вказав міністр.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • місто Київ – 344 випадки;
    • Вінницька область – 61 випадок;
    • Волинська область – 108 випадків;
    • Дніпропетровська область – 471 випадок;
    • Донецька область – 189 випадків;
    • Житомирська область – 179 випадків;
    • Закарпатська область – 55 випадків;
    • Запорізька область – 456 випадків;
    • Івано-Франківська область – 133 випадки;
    • Київська область – 375 випадків;
    • Кіровоградська область – 40 випадків;
    • Луганська область – 149 випадків;
    • Львівська область – 262 випадки;
    • Миколаївська область – 416 випадків;
    • Одеська область – 299 випадків;
    • Полтавська область – 160 випадків;
    • Рівненська область – 80 випадків;
    • Сумська область – 160 випадків;
    • Тернопільська область – 70 випадків;
    • Харківська область – 223 випадки;
    • Херсонська область – 44 випадки;
    • Хмельницька область – 47 випадків;
    • Черкаська область – 353 випадки;
    • Чернівецька область – 147 випадків;
    • Чернігівська область – 25 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.

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    Теги: міністр Максим Степанов епідемія коронавірус
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