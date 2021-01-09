Степанов назвав регіони з найбільшим числом нових хворих на коронавірус
Київ вибув із п’ятірки «лідерів»
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Київ не потрапив у п’ятірку, на відміну від показників добою раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях», – вказав міністр.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 344 випадки;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Волинська область – 108 випадків;
- Дніпропетровська область – 471 випадок;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 179 випадків;
- Закарпатська область – 55 випадків;
- Запорізька область – 456 випадків;
- Івано-Франківська область – 133 випадки;
- Київська область – 375 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 149 випадків;
- Львівська область – 262 випадки;
- Миколаївська область – 416 випадків;
- Одеська область – 299 випадків;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 70 випадків;
- Харківська область – 223 випадки;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 47 випадків;
- Черкаська область – 353 випадки;
- Чернівецька область – 147 випадків;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.