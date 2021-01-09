Степанов назвав регіони з найбільшим числом нових хворих на коронавірус

Київ вибув із п’ятірки «лідерів»

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Київ не потрапив у п’ятірку, на відміну від показників добою раніше. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях», – вказав міністр.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 344 випадки;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 471 випадок;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 55 випадків;

Запорізька область – 456 випадків;

Івано-Франківська область – 133 випадки;

Київська область – 375 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 149 випадків;

Львівська область – 262 випадки;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 299 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 223 випадки;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 47 випадків;

Черкаська область – 353 випадки;

Чернівецька область – 147 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.

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