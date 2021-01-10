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    Здоров'я

    Степанов назвав регіони з найбільшим числом нових хворих на коронавірус за добу

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    <p>Станом на 10 січня в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби&nbsp;</p> - Степанов назвав регіони з найбільшим числом нових хворих на коронавірус за добу

    Станом на 10 січня в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби 

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована на Одещині, Київщині, Харківщині, Миколаївщині та у місті Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: в Одеській (446), у Київській (405), у місті Києві (404), у Харківській (344) та у Миколаївській (327) областях», – йдеться у повідомленні.

    Кількість захворювань в регіонах за добу становить:

    • м. Київ – 404 випадки;
    • Вінницька область – 69 випадків;
    • Волинська область – 124 випадки;
    • Дніпропетровська область – 240 випадків;
    • Донецька область – 186 випадків;
    • Житомирська область – 111 випадків;
    • Закарпатська область – 49 випадків;
    • Запорізька область – 207 випадків;
    • Івано-Франківська область – 74 випадки;
    • Київська область – 405 випадків;
    • Кіровоградська область – 85 випадків;
    • Луганська область – 142 випадки;
    • Львівська область – 326 випадків;
    • Миколаївська область – 327 випадків;
    • Одеська область – 446 випадків;
    • Полтавська область – 175 випадків;
    • Рівненська область – 159 випадків;
    • Сумська область – 149 випадків;
    • Тернопільська область – 150 випадків;
    • Харківська область – 344 випадки;
    • Херсонська область – 141 випадок;
    • Хмельницька область – 185 випадків;
    • Черкаська область – 302 випадки;
    • Чернівецька область – 151 випадок;
    • Чернігівська область – 60 випадків.

    Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1115026
    • Одужали
      791598
    • Хворіють
      303661
    • Померли
      19767

    Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2100 осіб;
    • летальних випадків – 99;
    • одужало – 5292 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).
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    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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