Степанов назвав регіони з найбільшим числом нових хворих на коронавірус за добу

Станом на 10 січня в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована на Одещині, Київщині, Харківщині, Миколаївщині та у місті Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: в Одеській (446), у Київській (405), у місті Києві (404), у Харківській (344) та у Миколаївській (327) областях», – йдеться у повідомленні.

Кількість захворювань в регіонах за добу становить:

м. Київ – 404 випадки;

Вінницька область – 69 випадків;

Волинська область – 124 випадки;

Дніпропетровська область – 240 випадків;

Донецька область – 186 випадків;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 207 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Київська область – 405 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 142 випадки;

Львівська область – 326 випадків;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 446 випадків;

Полтавська область – 175 випадків;

Рівненська область – 159 випадків;

Сумська область – 149 випадків;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 344 випадки;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 185 випадків;

Черкаська область – 302 випадки;

Чернівецька область – 151 випадок;

Чернігівська область – 60 випадків.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 1115026

Одужали 791598

Хворіють 303661

Померли 19767

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Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2100 осіб;

летальних випадків – 99;

одужало – 5292 особи;

здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).

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