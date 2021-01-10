Степанов назвав регіони з найбільшим числом нових хворих на коронавірус за добу
Станом на 10 січня в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській області
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована на Одещині, Київщині, Харківщині, Миколаївщині та у місті Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: в Одеській (446), у Київській (405), у місті Києві (404), у Харківській (344) та у Миколаївській (327) областях», – йдеться у повідомленні.
Кількість захворювань в регіонах за добу становить:
- м. Київ – 404 випадки;
- Вінницька область – 69 випадків;
- Волинська область – 124 випадки;
- Дніпропетровська область – 240 випадків;
- Донецька область – 186 випадків;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 207 випадків;
- Івано-Франківська область – 74 випадки;
- Київська область – 405 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 142 випадки;
- Львівська область – 326 випадків;
- Миколаївська область – 327 випадків;
- Одеська область – 446 випадків;
- Полтавська область – 175 випадків;
- Рівненська область – 159 випадків;
- Сумська область – 149 випадків;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 344 випадки;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 185 випадків;
- Черкаська область – 302 випадки;
- Чернівецька область – 151 випадок;
- Чернігівська область – 60 випадків.
Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Всього1115026
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Одужали791598
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Хворіють303661
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Померли19767
Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2100 осіб;
- летальних випадків – 99;
- одужало – 5292 особи;
- здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).