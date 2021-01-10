Коронавірус у світі: захворювання виявили у понад 90 млн людей

Найбільша кількість хворих на Covid-19 у США

Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 64 млн осіб

Станом на ранок 10 січня у світі зареєстрували 90139555 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer.

При цьому 64538166 осіб одужали, 1935981 пацієнт помер.

За минулу добу зареєстрували вже 41990 нових випадків і 1502 смерті.

Найбільше випадків захворювання, як і раніше, в США – 22699938 (381480 смертей). На другому місці Індія (10451346 випадків, 151048 смертей), а на третьому – Бразилія, де кількість заражень становить 8075988, а число загиблих напередодні перевищила 200 тисяч і становить вже 202657 осіб.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2100 осіб;

летальних випадків – 99;

одужало – 5292 особи;

здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).

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