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    У світі

    Коронавірус у світі: захворювання виявили у понад 90 млн людей

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    <p>Найбільша кількість хворих на&nbsp;Covid-19 у США&nbsp;</p> - Коронавірус у світі: захворювання виявили у понад 90 млн людей

    Найбільша кількість хворих на Covid-19 у США 

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 64 млн осіб

    Станом на ранок 10 січня у світі зареєстрували 90139555 випадків коронавірусу.

    Про це свідчать дані Worldometer.

    При цьому 64538166 осіб одужали, 1935981 пацієнт помер.

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    За минулу добу зареєстрували вже 41990 нових випадків і 1502 смерті.

    Найбільше випадків захворювання, як і раніше, в США – 22699938 (381480 смертей). На другому місці Індія (10451346 випадків, 151048 смертей), а на третьому – Бразилія, де кількість заражень становить 8075988, а число загиблих напередодні перевищила 200 тисяч і становить вже 202657 осіб.

    Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

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    Нагадаємо, станом на 10 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 113 дітей та 164 медпрацівники.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2100 осіб;
    • летальних випадків – 99;
    • одужало – 5292 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 23245 (зокрема методом ПЛР – 17718, методом ІФА – 5527).
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    Теги: Україна хвороби епідемія коронавірус
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