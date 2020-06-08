Нова Зеландія знімає всі обмеження, пов’язані з коронавірусом



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«При цьому кордони країна поки не відкриває» – прем’єр-міністр Новій Зеландії Джасінда Арден

Таке рішення уряд ухвалив у зв’язку з тим, що інфекція в країні повністю викоренена

У вівторок, 9 червня в Новій Зеландії знімають всі обмеження, покликані запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Джасінди Арден

Таке рішення уряд ухвалив у зв’язку з тим, що інфекція в країні повністю викоренена.

Прем’єрка на прес-конференції завила, що країна переходить до нового етапу.

За її словами, всі громадські і приватні заходи можуть проходити без обмежень, роздрібна торгівля та готельний сектор можуть працювати в звичайному режимі, повністю відновлюється робота громадського транспорту.

При цьому кордони країна поки не відкриває.

З початку пандемії Covid-19 в Новій Зеландії, за даними американського університету Джонса Хопкінса, було зареєстровано 1 504 випадки зараження коронавірусом і 22 смерті від цієї хвороби.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 8 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 709 осіб.

У свою чергу, одужала 3 140 721 людина. Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 110 513 осіб, Великій Британії – 40 625, Бразилії – 36 455, Італії – 33 899, Франції – 29 158 та Іспанії – 27 136. У Китаї загалом – 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).