Вакцинацію українців від Covid-19 треба розпочати не пізніше квітня – Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що влада має два місяці, щоб створити логістику для вакцинації

Порошенко попереджає про катастрофу, якщо влада не зосередить зусилля на вакцинації населення

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко переконаний, що масову вакцинацію українців необхідно забезпечити у березні-квітні. Про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу».

На його думку, перш за все треба провести одномоментне тестування, щоб виявити шляхи розповсюдження коронавірусу і зупинити хворобу.

«Ми маємо зробити тотальне тестування зараз, до березня. Ми маємо розробити програми, які б забезпечили ізоляцію тих, в кого тест буде позитивним. Починаючи з кінця березня - на початку квітня, ми маємо можливість, я на цьому наголошую, протестувати левову частину українців, принаймні групи ризику, щоб забезпечити розрив ланцюга і зупинити розповсюдження хвороби. І терміново вакцинувати решту», – вважає Порошенко.

Він зазначив, що станом на сьогодні у Великій Британії вже вакциновано більше 600 тисяч осіб. У багатьох країнах сотні тисяч вакцинованих. «Скажіть, будь ласка, а скільки в Україні людей пройшли вакцинацію? Нуль!» – констатував Порошенко.

«Якщо зараз не будуть кинуті всі зусилля для того, щоб забезпечити не пізніше березня-квітня вакцинування, Україна опиниться в катастрофі», – наголошує він.

Порошенко навів дані з розслідування журналістів ВВС про те, що Україна на відміну від інших держав світу передбачила отримання лише 8 мільйонів доз на весь 2021 рік. «Це означає, що провакциновано може бути максимум 4 мільйони людей аж до 2022 року», – зауважив Порошенко.

Він зазначив, що треба забезпечити не менше 20-22 мільйонів доз вакцини. «Бо це і є покриття всіх груп ризику: медичних працівників, осіб похилого віку, в першу чергу, будинки для людей похилого віку, вчителів, вихователів, співробітників правоохоронних органів, представники соціальних служб, і загалом їх кількість складає 20 мільйонів. Абсолютно безглуздо зупинитися на 2 чи 4 мільйонах доз вакцини», – вважає Порошенко.

Він додав, що йдеться не лише про закупівлю вакцини. «Йдеться про те, щоб починаючи з грудня був створений механізм логістики, бо вакцини передбачають таку логістику, якої у нас просто не існує. Так само, як і не існує ніде в світі», – сказав Порошенко.

Він наголосив, що влада має два місяці для того, щоб створити логістику для вакцинації.

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