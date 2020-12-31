Вакцинацію українців від Covid-19 треба розпочати не пізніше квітня – Порошенко
Порошенко попереджає про катастрофу, якщо влада не зосередить зусилля на вакцинації населення
Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко переконаний, що масову вакцинацію українців необхідно забезпечити у березні-квітні. Про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу».
На його думку, перш за все треба провести одномоментне тестування, щоб виявити шляхи розповсюдження коронавірусу і зупинити хворобу.
«Ми маємо зробити тотальне тестування зараз, до березня. Ми маємо розробити програми, які б забезпечили ізоляцію тих, в кого тест буде позитивним. Починаючи з кінця березня - на початку квітня, ми маємо можливість, я на цьому наголошую, протестувати левову частину українців, принаймні групи ризику, щоб забезпечити розрив ланцюга і зупинити розповсюдження хвороби. І терміново вакцинувати решту», – вважає Порошенко.
Він зазначив, що станом на сьогодні у Великій Британії вже вакциновано більше 600 тисяч осіб. У багатьох країнах сотні тисяч вакцинованих. «Скажіть, будь ласка, а скільки в Україні людей пройшли вакцинацію? Нуль!» – констатував Порошенко.
«Якщо зараз не будуть кинуті всі зусилля для того, щоб забезпечити не пізніше березня-квітня вакцинування, Україна опиниться в катастрофі», – наголошує він.
Порошенко навів дані з розслідування журналістів ВВС про те, що Україна на відміну від інших держав світу передбачила отримання лише 8 мільйонів доз на весь 2021 рік. «Це означає, що провакциновано може бути максимум 4 мільйони людей аж до 2022 року», – зауважив Порошенко.
Він зазначив, що треба забезпечити не менше 20-22 мільйонів доз вакцини. «Бо це і є покриття всіх груп ризику: медичних працівників, осіб похилого віку, в першу чергу, будинки для людей похилого віку, вчителів, вихователів, співробітників правоохоронних органів, представники соціальних служб, і загалом їх кількість складає 20 мільйонів. Абсолютно безглуздо зупинитися на 2 чи 4 мільйонах доз вакцини», – вважає Порошенко.
Він додав, що йдеться не лише про закупівлю вакцини. «Йдеться про те, щоб починаючи з грудня був створений механізм логістики, бо вакцини передбачають таку логістику, якої у нас просто не існує. Так само, як і не існує ніде в світі», – сказав Порошенко.
Він наголосив, що влада має два місяці для того, щоб створити логістику для вакцинації.
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