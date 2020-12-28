Вчений назвав кількість українців, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19

Люди, які виступають категорично проти вакцини, є вкрай небезпечними не лише для себе і своїх близьких, а й для всієї країни, – Комісаренко

В Україні до кінця 2021 року потрібно вакцинувати 30-35 мільйонів осіб, щоб подолати пандемію Covid-19. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна Сергій Комісаренко.

Вчений зазначив, що люди, які виступають категорично проти вакцини, є вкрай небезпечними не лише для себе і своїх близьких, а й для всієї країни.

На думку Комісаренка, ефективно протистояти вірусу можна лише в разі, якщо більшість людей буде нечутливою до його дії. Для цього в них повинен виробитися активний імунітет.

«Але це залежатиме щонайменше від двох факторів: стану імунітету людини і якості вакцини. Я дуже сподіваюся, що в України будуть високоякісні вакцини», – сказав академік.

Він наголосив, що вакцинація 20 мільйонів осіб, як передбачає план МОЗ, – це замало, але краще, ніж 4 або 8 мільйонів.

Учений також зауважив, що провести масову імунізацію треба якомога швидше.

«Я переконаний, що два або півтора року – занадто довго. Треба докласти максимум зусиль для більш повної – 30-35 мільйонів громадян України – і своєчасної вакцинації, завершити її до кінця 2021 року», – стверджує вчений.

Він також зазначив, що складно передбачити, як довго вакцина захищатиме організм людини від корона вірусу, але вона точно забезпечить сильніший імунітет за перенесене захворювання.

«Взагалі, вважається, що чим тяжчим був перебіг захворювання, тим потужнішим буде в людини імунітет після одужання, бо найбільша стимуляція імунної системи була під час тяжкого захворювання. А в тих, хто переніс Covid-19 дуже легко, можливо, імунна відповідь буде слабшою», – вважає біохімік.

Він порадив робити щеплення всім: і тим, хто переніс захворювання, і тим, хто не був інфікований.

«Єдине – що насамперед треба все ж імунізувати тих людей, які ще не хворіли. Тому що ті, хто перехворів, можуть ще мати певний імунітет, і вони можуть ще трохи почекати, поки будуть імунізовані інші», – сказав Комісаренко.

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