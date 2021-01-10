  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Степанов прогнозує цього тижня зростання кількості хворих на Covid-19

    • Розсилка
    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов - Степанов прогнозує цього тижня зростання кількості хворих на Covid-19
    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

    Ми прогнозуємо збільшення, а в деяких регіонах – різке збільшення кількості інфікованих, сказав міністр

    В Україна найближчим часом очікується зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє у суботу пресслужба МОЗ.

    За його словами, період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят.

    «Ми прогнозуємо збільшення, а в деяких регіонах – різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, в тому числі, джерелом інфекції для оточуючих і становитимуть епідемічну небезпеку», – сказав Степанов.

    Як уточнив очільник МОЗ, за прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання кількості хворих на Covid-19.

    До слова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1110015
    • Одужали
      786306
    • Хворіють
      304041
    • Померли
      19668

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies