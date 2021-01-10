Степанов прогнозує цього тижня зростання кількості хворих на Covid-19

Ми прогнозуємо збільшення, а в деяких регіонах – різке збільшення кількості інфікованих, сказав міністр

В Україна найближчим часом очікується зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє у суботу пресслужба МОЗ.

За його словами, період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят.

«Ми прогнозуємо збільшення, а в деяких регіонах – різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, в тому числі, джерелом інфекції для оточуючих і становитимуть епідемічну небезпеку», – сказав Степанов.

Як уточнив очільник МОЗ, за прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання кількості хворих на Covid-19.

До слова, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.