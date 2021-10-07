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    ВООЗ вперше рекомендувала вакцину від малярії для дітей

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    Довгоочікувана вакцина від малярії для дітей &ndash; це прорив в науці - ВООЗ вперше рекомендувала вакцину від малярії для дітей
    Довгоочікувана вакцина від малярії для дітей – це прорив в науці
    Фото з відкритих джерел

    Вакцина щороку може рятувати десятки тисяч молодих життів

    Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує широке застосування вакцини проти малярії RTS, S серед дітей в країнах Африки, де існує помірний і високий ризик зараження малярією. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

    Рекомендація ґрунтується на результатах пілотної програми в Гані, Кенії і Малаві, у якій з 2019 року взяли участь понад 800 тис. дітей.

    «Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина від малярії для дітей – це прорив в науці, у питанні збереження дитячого здоров'я і у боротьбі з малярією. Використання цієї вакцини разом з існуючими засобами профілактики малярії може щорічно рятувати десятки тисяч молодих життів», – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

    Малярія залишається основною причиною дитячих хвороб і смертей в країнах Африки на південь від Сахари. Щорічно понад 260 тис. африканських дітей у віці до п'яти років помирають від малярії.

    Нагадаємо, що у березні в Харкові від малярії померла 40-річна жінка.

    Є чотири види малярії, найважчою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів. Збудник малярії може безсимптомно жити в організмі людини до трьох років.

    Що робити у разі виявлення симптомів малярії:

    • під час подорожі чи протягом 1-3 років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;
    • лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

    Раніше, у лютому, у Закарпатській області двоє людей захворіли на малярію.

    Теги: здоров'я щеплення жінка вакцинація ВООЗ
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    ВООЗ вперше рекомендувала вакцину від малярії для дітей