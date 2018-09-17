Супрун пояснила, чому обійматися - корисно для здоров'я



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Супрун рекомендує проявляти свої почуття з допомогою дотиків

Дослідження показують, що звичайний дотик може поліпшити настрій, а в деяких випадках - навіть зменшити відчуття болю.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Це відбувається завдяки тому, що в нашому тілі знаходиться безліч рецепторів, стимулювання яких з допомогою дотику чи обіймів, сприяє уповільненню пульсу та зменшенню тиску. Крім того, фізичний дотик має здатність впливати й на вивільнення гормону стресу - кортизолу, що зменшує відчуття стресу та тривожності», - повідомляє Супрун.

Також в.о. міністра розповідає, що в світі тенденція до зменшення фізичного контакту стає все більш поширеною. Вона не тільки характерна для повсякденного життя людей, але й суттєво впливає на професійні стосунки. Адже не завжди це може вірно інтерпретуватися і деколи навіть стати причиною конфлікту.

На її думку, такі заборони сильно впливають на відчуття соціальної залученості.

«Тому одна корисна рекомендація - за можливості проявляйте свої почуття з допомогою дотиків. Це не означає, що потрібно почати обійматись та торкатись всіх навколо. Звісно, треба обов’язково поважати особистий простір інших або ж час від часу знаходити можливість побути наодинці з собою. Головне, щоб все відбувалося збалансовано», - радить Супрун.

Раніше виконуюча обов'язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвінчала черговий міф. Цього разу — про неймовірну користь «суперфудів».

Вона зауважила, що люди часто витрачають великі кошти на певні популярні продукти з метою схуднення, однак користь від них не завжди є настільки унікальною, як стверджують їхні популяризатори.