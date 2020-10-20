Тести на Covid-19: кому потрібно здавати і як підготуватися



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Здавати ПЛР-тест радять вранці, одразу після нічного сну

Здавати ПЛР-тест радять вранці, одразу після нічного сну

Щодня в Україні зростає кількість хворих на коронавірус. Уже два тижні все більше міст потрапляють у «помаранчеву і червону зони». Люди «переносять» хворобу по-різному: хтось хворіє майже безсимптомно, хтось має незначні ускладнення і потребує стаціонарного лікування. На жаль, бувають і летальні випадки.

Сьогодні паніка створила підґрунтя для маніпуляцій людьми. Наразі специфічного лікування та вакцини від коронавірусу не існує. І єдине, що може вберегти вас від інфікування – дотримання правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту і дотримання дистанції.

Але якщо сталося так, що ви відчули перші симптоми коронавірусу, або ж контактувати з хворим – єдиний шлях діагностування цієї хвороби – ПЛР-тестування.

Зробити тест на Covid-19 можна як і в лабораторному центрі, так і в приватній лабораторії. Що відрізняє приватну лабораторію від державної? Відсутність довгих черг і отримати результат ПЛР-тесту можна уже за кілька годин.

Кому потрібо здавати тест на Covid-19:

Тим, хто хворий або має симптоми вірусної інфекції, але після звернення у лікарню по тим чи іншим причинам отримали відмову в можливості пройти діагностику на коронавірусну хворобу.

Тим хто нещодавно повернувся з країни, в якій був спалах коронавірусної інфекції може мати носійство вірусу, але не мати симптомів.

Тим, хто вступав в контакт з хворими на коронавірус та не хоче очікувати 14 днів, поки ситуація проясниться.

Щоб максимально виявити хворих чи носіїв, та попередити можливе поширення захворювання та продовження карантину у нашій країні.

Яка різниця між ПЛР-, ІФА- та ІХА-тестом

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) – метод, що базується на пошуку генетичної інформації SARS-CoV-2. Достатньо, щоб в біологічному матеріалі були хоча б рештки віруса в мінімальній кількості. Фактично — сліди перебування інфекції.

Здавати ПЛР-тест радять вранці, одразу після нічного сну. За 6 годин до тесту не можна вживати лікарські засоби для зрошення ротоглотки, також використовувати препарати для розсмоктування. За 4 години до тесту не радять жувати гумку або їсти цукерки, чистити зуби та полоскати ротову порожнину, курити, а також їсти і пити.

ІХА (імунохемілюмінісцентний аналіз, експрес-тест) — альтернативний метод, принцип роботи якого побудований на пошуку специфічних білків, які виділяють клітини імунітету у відповідь на агресію з боку віруса. Іншими словами, досліджується не наявність «ворога» в організмі, а наявність «зброї». Це може свідчити як про активну хворобу, так і про її наслідки.

ІФА (імуноферментний аналіз) — ще один відносно ефективний тест, що разом з експрес-тестом входить в групу серологічних досліджень. Тобто досліджується сироватка крові, в якій знаходяться продукти імунітету. ІФА також виявляє антитіла, що продукуються у відповідь на інфікування.

Важливо, при перших ознаках інфікування, не займатися самолікуванням. Або якщо ви були в контакті з потенційним хворим на коронавірус, – для власної безпеки буде краще зробити тест на ковід 19.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.