Коронавірус маскується: чернівецький лікар розповів про зміну симптомів у дітей

У дітей коронавірус часто маскується під кишкову інфекцію чи менінгіт

Лікарів насторожує те, що коронавірус маскується під інші хвороби

Клінічна картина коронавірусу у дітей змінилася, досить часто Covid-19 супроводжується симптомами, як при кишковій інфекції чи менінгіті.

Про це інформагенції АСС розповів медичний директор Чернівецької обласної дитячої лікарні Олександр Тесліцький.

За його словами, лікарів насторожує те, що коронавірус маскується під інші хвороби.

«До нас поступають діти зі скаргами на розріджений стілець, блювоту, температуру. Зазвичай батьки це сприймають як харчовий розлад. Ми ж уже знаємо, що в таких дітей, як правило, підтверджується коронавірус. Також поступають діти з підозрою на менінгіт, мають всі типові ознаки цього захворювання, але виявляється – це коронавірус», – сказав лікар.

Як відомо, реанімації Буковини переповнені пацієнтами з Covid-19.

Нагадаємо, 6 березня, відповідно до оновленого зонування країни щодо епідемічної небезпеки, Чернівецьку область разом із Івано-Франківською, Житомирською та Закарпатською, було віднесено до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

Загалом в Україні за добу 6 березня коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).