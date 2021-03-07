  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Стало відомо, скільки часу Київ перебуватиме в «помаранчевій» зоні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві посилиться контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів - Стало відомо, скільки часу Київ перебуватиме в «помаранчевій» зоні
    У Києві посилиться контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів

    Посилені протиепідемічні заходи триватимуть принаймні два місяці

    Принаймні два найближчих місяці столиця України залишатиметься в «помаранчевій» зоні екологічної небезпеки. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан

    «Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати помаранчеву зону найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація повністю нормальна для киян і гостей столиці. Посилюється контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів», – сказав Рубан.

    17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року і встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки.

    Станом на 1 березня Київ був у «жовтій» зоні. Однак вже тоді голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан припустив, що столиця обовʼязково погіршить свої показники і опиниться у «помаранчевій» зоні.

    6 березня відповідно до оновленого зонування країни щодо епідемічної небезпеки, Міністерство охорони здоровʼя віднесло українську столицю до «помаранчевої» зони.

    Теги: Київ Україна карантин столиця коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies