Стало відомо, скільки часу Київ перебуватиме в «помаранчевій» зоні

У Києві посилиться контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів

Посилені протиепідемічні заходи триватимуть принаймні два місяці

Принаймні два найближчих місяці столиця України залишатиметься в «помаранчевій» зоні екологічної небезпеки. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан

«Ця ситуація прогнозована, ми чекали її тиждень тому. Ми будемо спостерігати помаранчеву зону найближчі два місяці в Києві. Ця ситуація повністю нормальна для киян і гостей столиці. Посилюється контроль над суб'єктами господарювання всіх сфер бізнесу, в тому числі розважальних центрів, фітнес-клубів, вишів», – сказав Рубан.

17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року і встановив його адаптивну модель з чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України буде продовжено режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території окремих регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки.

Станом на 1 березня Київ був у «жовтій» зоні. Однак вже тоді голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан припустив, що столиця обовʼязково погіршить свої показники і опиниться у «помаранчевій» зоні.

6 березня відповідно до оновленого зонування країни щодо епідемічної небезпеки, Міністерство охорони здоровʼя віднесло українську столицю до «помаранчевої» зони.