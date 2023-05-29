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Лікарка назвала десерт, який тримає тиск у нормі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Лікарка назвала десерт, який тримає тиск у нормі
Чорний шоколад багатий мінералами та поживними речовинами
фото: elements.envato.com

Шоколад стимулює вироблення ендорфінів

Гіркий шоколад може знижувати артеріальний тиск. Кілька шматочків його на день допоможуть підтримувати тиск у нормі, повідомила лікарка Ганна Морозова. 

«Темний шоколад сприяє розширенню кровоносних судин та знижує, таким чином, тиск. У деяких випадках якісний продукт може замінити традиційні ліки. Наприклад, якщо нездужання трапилося поза домом», – зазначає фахівчиня.

Нещодавно американські вчені провели серію досліджень і виявили, що багате флавоноїдами какао значно покращило кілька показників здоров'я серця за короткий термін. Зокрема, багато цих речовин містить темний шоколад, який сприяє розширенню кровоносних судин. В результаті кров тече безперешкодно.

Щоб відстежувати результати і підтримувати найважливіші показники здоров’я в нормі, можна їсти шоколад щодня, але експерти радять вживати невеликі порції (2-3 шматочки). Перевищення доз може мати інший ефект: зайву вагу.

Нагадаємо, що за даними Гарвардської Т.Х. Школи громадського здоров’я Чан чорний шоколад багатий мінералами та поживними речовинами, які позитивно впливають на якість шкіри. До них відносяться мідь, залізо і магній. Крім того, темний шоколад містить марганець, який підтримує вироблення колагену, білка, який зберігає шкіру молодою та здоровою. 

Кілька попередніх досліджень також показали, що високий рівень антиоксидантів у темному шоколаді може допомогти захистити вашу шкіру від різких ультрафіолетових променів сонця. 

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Теги: здоров'я шоколад тиск наука какао

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