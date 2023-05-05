Мультики погано впливають на увагу дитини? Вчені розвінчали популярний міф (дослідження)

Побоювання щодо негативного впливу екранного часу на дитячу психіку сильно перебільшені

Хороші новини для батьків, стурбованих тим, що їхні діти надто багато часу проводять біля телевізора – схоже, екранний час ніяк не впливає на увагу та активність дитини. Про це повідомляє Journal of Applied Developmental Psychology.

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Щоб оцінити вплив екранного часу на психіку дитини, вчені Оклендського університету провели два дослідження за участю 3787 дітей та їхніх батьків із Нової Зеландії. У першому з них фахівці вивчали потенційний зв'язок гаджетів з дефіцитом уваги та гіперактивності у дітей віком від 2 років і старше, у другому – 4,5 року.

Вчені провели анкетування учасників з метою з'ясувати, скільки часу вони проводять біля телевізора, а також звички, пов'язані з переглядом мультфільмів і телепередач. Також діти пройшли серію тестів на визначення симптомів гіперактивності та дефіциту уваги.

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Результати показали, що понад дві години екранного часу не викликають поведінкових проблем. Проте вчені зробили ще одне відкриття: діти 4,5 роки і старші із симптомами дефіциту уваги та гіперактивності більше проводять часу біля телевізора порівняно зі своїми однолітками без подібних проблем. На думку авторів дослідження, це свідчить про те, що перегляд телевізора не викликає таких симптомів, просто гіперактивних дітей це заспокоює.

«Дітям із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності важче спілкуватися з однолітками, і телевізор може бути для них менш стресовою альтернативою. Крім того, їм важко зосередитись на таких заняттях, як читання. Яскраві фарби та динаміка дії на екрані може викликати у них більше інтересу», – вважають вчені.

Раніше американські вчені провели дослідження, яке також підтвердило, що побоювання щодо негативного впливу екранного часу на дитячу психіку сильно перебільшені. Фахівці виявили невеликий зв'язок між збільшенням екранного часу та зниженням успішності, зменшенням тривалості сну та поведінкою з ознаками синдрому дефіциту уваги.

Разом з тим, більша кількість екранного часу була пов'язана з великою кількістю друзів у соцмережах. Вчені припускають, що соціальна природа такого використання екранного часу зміцнює взаємини між ровесникам і дозволяє їм залишатися разом, навіть не перебуваючи поряд.

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До слова, вчені дослідили як соцмережі впливають на психічне здоров'я.