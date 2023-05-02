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Вчені дослідили як соцмережі впливають на психічне здоров'я

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вчені дослідили як соцмережі впливають на психічне здоров'я
Facebook вганяє у депресію людей молодше 35 років
фото з відкритих джерел

Snapchat, Facebook та TikTok викликають депресію

Американські вчені оцінили вплив соціальних мереж на психічне здоров'я серед дорослих. Виявилося, що втеча від реальності у віртуальний світ не приносить користі жодній віковій підгрупі. Про це повідомляє Medscape.

Вчені не перший рік вивчають вплив соцмереж на фізичне та психічне здоров'я, і ​​отримані дані часом дуже суперечливі. Наприклад, у 2017 році оцінили, як лайки у Facebook впливають на психіку. З'ясувалося, що чим активніший користувач онлайн, тим гірше він оцінює своє ментальне самопочуття.

Інші дослідники стверджують, що соціальні медіа погано впливають якість сну. Треті вважають, що соцмедіа можуть покращити стан здоров'я завдяки тому, що підвищують коло спілкування та зміцнюють соціальні зв'язки.

Водночас з'являються дані про те, що люди з великою кількістю друзів у Facebook демонструють нижчі показники загального здоров'я.

Переважна більшість цих досліджень має одне слабке місце – вони проводилися серед підлітків та молоді, оскільки саме в цій аудиторії найбільше користувачів соцмереж. Однак дорослі та літні люди теж давно завели сторінки на популярних медіаплатформах. Фахівці із Массачусетської лікарні загального профілю вирішили з'ясувати, наскільки вплинули соцмережі на старшу вікову групу.

Дослідники скористалися даними національного інтернет-опитування, яке проводилося у 13 етапів протягом року. У ньому брали участь близько 5,4 тис. американців, середній вік яких становив 56 років. Добровольці заповнювали анкети, в яких розповідали про те, як часто вони користуються соцмережами та яким платформам віддають перевагу, а також про можливі симптоми депресії.

Ознаки депресії виявились у 8,9% респондентів, і користувачі Snapchat, Facebook або TikTok повідомляли про симптоми значно частіше, ніж ті, хто не цікавився соцмережами. Найвищі показники цього психічного розладу виявились у любителів Snapchat, на другому та третьому місці опинилися Facebook та TikTok.

«Ми були здивовані, що показники депресії у дорослих користувачів соцмереж були не такими великими, як ми очікували. Однак, використання соцмереж під час пандемії може бути необхідним, оскільки люди мають можливість спілкуватися, а в іншому випадку вони опинилися б у повній ізоляції», – повідомили автори дослідження.

Примітно, що TikTok і Snapchat мали найбільш негативний вплив на учасників від 35 років і старше, тоді як Facebook вганяє у депресію людей молодше 35 років.

До слова, вчені знайшли несподіваний спосіб покращити здоровʼя.

Раніше повідомлялося, що вчені знайшли простий та приємний спосіб продовжити тривалість життя (дослідження).

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Теги: здоров'я Facebook соціальні мережі TikTok

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