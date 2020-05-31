Намісник Почаївської лаври підтримав фейк про «мікрочіпну вакцину, контрольовану 5G» документ



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Намісник Почаївської лаври Володимир

Митрополит Московської церкви виступив проти щеплень від коронавірусу

Митрополит Почаївський Володимир, який є вікарієм Київської митрополії УПЦ МП та намісником Почаївської лаври, виступив від імені монастиря з підтримкою заяви Синоду Православної церкви Молдови Московського патріархату від 19 травня, в якій владу Молдови звинуватили в змові із засновником компанії Microsoft Біллом Гейтсом.

Йдеться про чергову вигадку російської пропаганди про те, що відомий підприємець та благодійник нібито через вакцини проти коронавірусу «хоче впровадити в організм людей мікрочіпи, щоб контролювати їх за допомогою технологій 5G».

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Незважаючи на те, що заяву Молдавського Синоду висміяли багато церковних та світських діячів як конспірологічну безглуздість, митрополит Почаївський Володимир (Мороз) з братією монастиря висловив з нею повну солідарність і застеріг від використання щеплень проти коронавірусу.

«Звернення Синоду Православної церкви Молдови є надзвичайно актуальним і відповідає на надзвичайно серйозні виклики сучасності, з якими стикається свята православна церква», – йдеться в зверненні за його підписом.

«Підтримуємо Вашу сповідницьку позицію. Бажаємо, щоб Ви і надалі твердо і рішуче захищали християнські цінності і попереджали православних християн про небезпеки нашого часу», – пише митрополит УПЦ МП в офіційному зверненні, опублікованому на сайті Молдавської митрополії.

Нагадаємо, що в квітні місцева влада повністю закривала Почаївську лавру на карантин, а пізніше відкрила кримінальне провадження за порушення монастирем карантину.

За повідомленням «Главкома», під час святкування Великодня у лаврі не було дотримано карантинний режим. Божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

До слова, Covid-19 також було виявлено у митрополита УПЦ Московського патріархату Сергія, який має кілька місць проживання, зокрема і в Почаєві.