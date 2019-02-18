У чотирьох жителів Херсона з-під шкіри витягли величезних глистів



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Гельмінти були виявлені в скроневій області голови і на руках

Зараження виникли внаслідок укусів комарів

У Херсоні з-під шкіри чотирьох жителів вилучили гельмінтів рідкісних видів. Довжина паразитів досягала 17 сантиметрів, повідомила прес-служба Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ.

«З рідкісних видів гельмінтозів було зареєстровано чотири випадки дирофіляріозу в Херсоні. Всі випадки місцеві, зараження виникли внаслідок укусів комарів», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з локалізації гельмінти були в скроневій області голови і руках.

«Хворі зверталися за медичною допомогою самостійно зі скаргами: наявність пухлини, біль, печіння, почервоніння, свербіж, пересування паразита під шкірою. Їх прооперували, довжина видалених гельмінтів досягала від 10 до 17 см», - доповіли в лабцентрі.

Там також додали, що за рік у Херсонській області обстежили на паразитарні захворювання 218 тисяч чоловік (20,8% населення), у 2068 чоловік виявили глисти 12 видів.

«Показник захворюваності на 100 тис. населення - 194,9 проти 204,6 у 2017 році з середнім по країні 235,7. У 91,5% виявляли ентеробіоз (найчастіше у дітей - 83%)», - відзвітували в відомстві.