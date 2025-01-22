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У харківському шпиталі запроваджено унікальну методику лікування зору військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У харківському шпиталі запроваджено унікальну методику лікування зору військових
Працюють фізичні реабілітологи шпиталю у команді з офтальмологами-оптометристами
фото: шпиталь Харків

У Харкові проводять унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами

У харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі у США. Про це повідомляє Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.

«Приблизно третина бійців стикаються із порушеннями зору внаслідок мінно-вибухових травм. В очах двоїться, з’являється біль і «пісок». Ці симптоми неабияк посилюють посттравматичний синдром. А медикаментозного лікування таких порушень не існує. Спеціальну методику лікування розробили в Америці, і місяць тому зорову реабілітацію запровадили у харківському шпиталі», – йдеться у повідомленні.

У харківському шпиталі запроваджено унікальну методику лікування зору військових фото 1
фото: шпиталь Харків

Як зауважив лікар-офтальмолог Роман Шебанов в коментарі «Главкому», військовим з порушеннями зору безкоштовно проводять реабілітацію у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Зазначається, що порушення зору після вибухових травм – додаткове навантаження на мозок пацієнта: «Через це виникають головні болі, загострюється ПТСР, вестибулярні порушення. Мозок витрачає десь близько 20% енергії на те, щоби зрозуміти положення в просторі, дистанцію, об'єм предмета», – пояснює фізичний терапевт Кирило Євтушенко. 

У харківському шпиталі запроваджено унікальну методику лікування зору військових фото 2
фото: шпиталь Харків

Військово-медичний клінічний центр зауважує, що працюють фізичні реабілітологи шпиталю у команді з офтальмологами-оптометристами. Щоби запустити програму реабілітації, фахівці з Харкова навчалися в американської професорки оптометрії Крістіни Ракочі, яка приїздила до Львова.

«За різними науковими джерелами, від 15 до 35% вибухових травм ускладнюються зоровими порушеннями. І в Україні дуже довгий час взагалі не існувало напрямку реабілітації зорових порушень внаслідок вибухової травми. Вона існувала в Штатах у комплексі мультисенсорної реабілітації. Тепер, після того, як наша команда пройшла навчання і привезла ці знання сюди, ми маємо напрямок зорової реабілітації і у Харкові. У наших пацієнтів за цей місяць роботи вже є перші успіхи!», – ділиться невролог, очільник команди реабілітологів Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Іван Дарій.

У харківському шпиталі запроваджено унікальну методику лікування зору військових фото 3
фото: шпиталь Харків

Нагадаємо, що у Луцьку на базі одного із ключових медзакладів Волині відкрився 13-й інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. За допомогою надсучасного обладнання мультидисциплінарна команда цього закладу зможе щороку надавати безоплатну медичну допомогу понад 1 500 військових.

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Теги: Харків здоров'я лікар військові реабілітація

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