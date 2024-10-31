Втратив зір та ногу при захисті Часового Яру. Як лікарі допомагають 24-річному військовому

Нардепка розповіла, що у Київ приїхали іноземні хірурги, щоб разом з українськими лікарями проводити операції для військовослужбовців

Український 24-річний військовий Максим втратив на війні зір та ногу, захищаючи Часів Яр Донецької області. Наразі лікарі готують для нього два індивідуальні очні протези. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Анна Пуртова.

«На фото – Максим. Втратив повністю зір і ногу при захисті Часового Яру. Він був командиром групи, і по ним прилетів ворожий дрон. Молодий хлопець 24 років. У нього все життя попереду. Його дуже ніжно підтримує дівчина і брат поруч. Максиму все ще буває важко отримувати допомогу і підтримку, адже завжди був сильним і непохитним», – розповіла нардепка.

У Київ приїхала лікарка, яка ставить протези тим, хто втратив очі фото: Анна Пуртова/Facebook

Анна Пуртова зауважила, що у Київ приїхали іноземні хірурги, щоб разом з українськими лікарями проводити операції для військовослужбовців: «Цього разу, крім щелепно-лицевих та пластичних хірургів, до нас приїхала спеціалістка з Німеччини – Рут, яка ставила очні протези тим хлопцям, які втратили очі».

Нардепка зазначила, що наразі лікарі готують Максиму два нових індивідуальних протези. Це для того, щоб «він нарешті почувався більш комфортно, щоб був більш впевненим, коли дівчина торкається його обличчя».

«Попереду ще довга робота, але Максим готовий, адже за його словами, він не один, з ним рідні, а це найголовніше. Наші герої, ветерани війни, які, незважаючи на поранення, продовжують жити з надзвичайною силою духу. Для мене вони приклад незламності», – наголосила Анна Пуртова.

Нагадаємо, що 33-річний Вадим Нестеренко з Одещини, який пробув у полоні понад два роки, втратив 24 кг ваги та пережив катування, після реабілітації планує повернутися у військо.