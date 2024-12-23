Усик зустрівся з українськими військовими після бою з Ф'юрі (фото)

Боксер розповів про свої тренування захисникам

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик після бою в Ер-Ріяді з Тайсоном Ф'юрі зустрівся з українськими захисниками. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Чемпіон подякував їм за героїзм і зазначив, що вірить у перемогу, як і в свою над Тайсоном Ф’юрі. Боксер розповів про тренування та роль своєї команди в досягненні фізичної форми. А також поділився бажанням відпочити зі своєю родиною, адже через інтенсивну підготовку до поєдинку проводив з нею мало часу», – розповіли у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що зустріч завершилася автографами та спільним фото.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.