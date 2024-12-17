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«До психолога не піду». Заступниця Кличка розповіла, які проблеми виникають з реабілітацією ветеранів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«До психолога не піду». Заступниця Кличка розповіла, які проблеми виникають з реабілітацією ветеранів
Марина Хонда наголосила, що бракує фахівців для психологічної реабілітації військових
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Марина Хонда: «Багато ветеранів, особливо чоловіків, прямо кажуть: «До психолога не піду…»

Психологічна реабілітація ветеранів та членів їхніх родин залишається однією з найгостріших проблем в Україні. Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда в інтерв'ю Главкому, багато захисників уникають звернення до психологів.

«Багато ветеранів, особливо чоловіків, прямо кажуть: «я до психолога не піду, я в порядку». Треба, щоб пройшов час, і щоб побратим побратиму сказав, що така практика – це добре і нормально. Тоді може спрацювати. Тоді ветеран може піти для початку до свого військового психолога. Або якщо до психолога вже ходить дружина ветерана – вона може залучити і його. Це складна тема», – зауважила заступниця голови КМДА.

Хонда наголосила, що мінімум 300 тис. киян потребують психологічної допомоги: «Якщо у нас воює 100 тис. киян, то разом із членами їх родин мінімум десь 300 тис. громадян можуть потребувати такої допомоги. Тобто це і батьки, і діти-підлітки тощо».

Психологічну допомогу, за словами заступниці Кличка, можна отримати у «Київ Мілітарі Хаб». Там вона розділена на декілька частин.

«Ми підтримуємо родину, дитину, дружину. Окремий напрям – підтримка тих, хто переживає втрату. Ще один окремий напрям – це повернення, адаптація вдома. Якщо ветеран не має порушень опорно-рухового апарата, ми можемо залучати його і родину до групових виїздів на відпочинок по Україні, а з допомогою партнерів – і за кордон. І ще й у такий спосіб забезпечувати соціалізацію. Це недешева програма, і тому ми з 2022 року почали працювати з фондами, які нам допомагають», – зазначила чиновниця.

Столичний «Київ Мілітарі Хаб» пропонує виїзну реабілітацію для ветеранів та їхніх родин
Столичний «Київ Мілітарі Хаб» пропонує виїзну реабілітацію для ветеранів та їхніх родин
скриншот: kyivcity.gov.ua

Марина Хонда розповіла, що проблема не тільки в коштах, а в тому, що критично бракує фахівців. Вона зазначила, що для ветерана має бути створена ціла мережа спеціалістів – кваліфікований психолог, правник, спеціальний реабілітолог, протезист, людина, яка супроводить до всіх цих спеціалістів.

«Хочу додати, що цього року понад 400 людей стали учасниками екскурсійних турів в межах програми підтримки киян-захисників. У 2023 році ми першими розпочали реабілітацію екскурсіями й вже зараз Управління туризму та промоцій КМДА разом із «Київ Мілітарі Хаб» регулярно організовує поїздки до Ужгорода, Львова, Чернівців», – резюмує заступниця Кличка.

Як повідомляє чиновниця, також діяв окремий проєкт для родин, які очікують повернення рідних з фронту: «Ми його реалізовували на базі КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству. Участь взяло близько 2 тис. людей. Упродовж п’яти місяців десятеро психологинь працювали з ними очно та онлайн, в закритих та відкритих групах, а також індивідуально. На жаль, для кожного п'ятого учасника за час проєкту очікування близьких з фронту обернулося на втрату».

За словами Марини Хонди, психологічна допомога у державній системі є, але у лікарнях. Чиновниця наголошує, що у соціальній сфері для надання такої послуги не вистачає фахівців:

«Для розуміння: година у приватного психолога коштує 1500 грн, а ставка психолога у державній чи комунальній установі – 15 тис. грн на місяць. Тобто психолог радше піде в приватну сферу або в донорські організації. Дуже складно залучати до системи людей, адже немає достойної заробітної плати. Ми декілька разів зверталися до центральних органів влади, щоб вони переглянули постанови про тарифні сітки, але, на жаль, проблема поки що залишається».

Нагадаємо, що в Україні ветерани війни та члени їхніх родин мають право на безоплатну психологічну реабілітацію. Щоб отримати психологічну реабілітацію, потрібно або мати направлення сімейного лікаря, терапевта чи лікуючого лікаря, або самостійно звернутися до надавача послуг з психологічної реабілітації.

До слова, грошову компенсацію замість житла отримають 337 киян. Це стосується захисників і захисниць з інвалідністю, а також родин загиблих, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку в Києві.

Також Міністерство освіти та науки запустило платформу для пошуку освітніх можливостей для ветеранів. На ній є курси та повні навчальні програми.

Як повідомлялося, Рада запровадила пілотну програму безкоштовної професійно-технічної освіти для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

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Теги: Віталій Кличко Київ війна ветеран столиця реабілітація психологія психолог Марина Хонда

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