Німецький депутат виступив за відправлення військових до України

Кізеветтер наголосив, що відправлення німецьких миротворців в Україну є необхідним

За словами Кізеветтера, участь Німеччини в миротворчій місії в Україні має відбуватися в межах співпраці з ЄС та НАТО

Речник із питань безпеки опозиційної партії Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер заявив, що відправлення німецьких солдатів у складі миротворчої місії в Україну після війни неминуче. Про це повідомляє Schwäbische Zeitung.

Кізеветтер наголосив, що відправлення німецьких миротворців є необхідним і назвав недбальством виключати таку можливість. Він підкреслив, що Німеччина згодом має втрутитися в Україну з добре оснащеними військовими силами.

Він також назвав Німеччину найсильнішою економічною державою Європи, яка повинна зробити значний внесок у забезпечення миру європейської безпеки.

«Миротворчі сили ефективні і, враховуючи наші обмежені матеріальні та людські ресурси в Європі, реалістичні, коли миротворчість може бути включена до архітектури європейської та трансатлантичної безпеки і, отже, до НАТО, оскільки ядерний захисний щит також застосовний до України», – сказав політик.

За словами Кізеветтера, участь Німеччини в миротворчій місії має відбуватися в межах співпраці з ЄС та НАТО.

Нагадаємо, що Німеччина, ймовірно, відіграватиме певну роль у забезпеченні майбутньої угоди про припинення вогню між Росією та Україною. Але наразі не відомо, як саме можуть виглядати миротворчі сили. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

До слова, Італія готова взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні після того, як закінчаться бойові дії. Натомість Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО.