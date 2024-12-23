Названо десятку найдохідніших ресторанних мереж країни

Лідером ресторанного сектору залишається McDonald's, який у 2023 році заробив понад 12,9 млрд грн

Аналітики YC.Market. склали рейтинг найдохідніших ресторанних мереж країни. У трійці лідерів опинилися McDonald's, франчайзі KFC та «Пузата Хата». Про це йдеться у блозі Youcontrol.

Так, серед найбільших гравців ресторанного сектору лідером залишається McDonald's, який у 2023 році заробив понад 12,9 млрд грн, що становить майже 40% усього доходу сфери. Приріст доходів компанії у 2023 році відносно до 2022 склав 297%.

Франчайзі KFC спільно забезпечили 2,5 млрд грн доходу, демонструючи стабільне зростання у різних регіонах України: ТОВ «Тесті фуд» – понад 1 млрд грн, ТОВ «Глобальна ресторанна група - Україна» – 826 млн грн та ТОВ «ДТС-Харків» – понад 619 млн грн.

Серед інших відомих брендів у десятці: «Пузата Хата» – майже 951 млн грн, Domino's Pizza – понад 369 млн грн, мережа ресторанів японської кухні «Сушія» – понад 322 млн грн та Salateira – майже 289 млн грн.

У десятці також є ТОВ «Вог кафе», що оперує мережею кафе на АЗК Wog. Чистий дохід компанії у 2023 році склав майже 174 млн грн і приріс на 106% у порівнянні до 2022 року.

Мережа ресторанів Tarrantino Family, що оперує десятками ресторанів у Києві, серед яких «Хачапурі та вино», «Буффаліно» та «Рукола», отримала майже 138 млрд грн чистого доходу, а приріст склав рекордні 310%.

Нагадаємо, Київ став лідером за показниками чистого доходу у ресторанній сфері. У 2023 році столичні ресторани згенерували понад 23 млрд грн, що складає 72% від усього доходу в Україні. Про це повідомляють аналітики YC.Market.

Так, у столиці працює понад 1,2 тис. компаній, що, фактично, робить її центром гастрономічної індустрії, йдеться у дослідженні. Дніпропетровська область – друга за чистими доходами, які у 2023 році склали 1,6 млрд грн (5%). Тут активно працює понад 200 компаній.