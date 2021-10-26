Патріарх Варфоломій після виписки з лікарні поїхав на зустріч з Байденом

Джо Байден та патріарх Варфоломій торкнулися теми боротьби з пандемією і зміною клімату

Варфоломій зазначив, що надзвичайно задоволений тим, як пройшла зустріч з американським лідером

Патріарх Константинопольський Варфоломій провів зустріч у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили, в тому числі питання вакцинації від коронавірусу в світі.Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Варфоломій зазначив, що надзвичайно задоволений тим, як пройшла зустріч з американським лідером.

Пресслужба Білого дому поінформувала, що Варфоломій і Байден торкнулися теми боротьби з пандемією і зміною клімату.

«Вони обговорили зусилля, спрямовані на протидію зміні клімату і на завершення глобальної пандемії коронавірусу, а також важливість свободи віросповідання, яка є основоположним правом людини», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалого перельоту і напруженого графіка. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

У понеділок пресслужба американської архієпископії Константинопольського патріархату повідомила, що він був виписаний з лікарні. Очікується, що Варфоломій залишиться в США до 3 листопада.

Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

До слова, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

Також повідомлялося, що 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.