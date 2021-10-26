  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Патріарх Варфоломій після виписки з лікарні поїхав на зустріч з Байденом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джо Байден та патріарх&nbsp;Варфоломій торкнулися теми боротьби з пандемією і зміною клімату - Патріарх Варфоломій після виписки з лікарні поїхав на зустріч з Байденом
    Джо Байден та патріарх Варфоломій торкнулися теми боротьби з пандемією і зміною клімату
    фото: thepavlovictoday.com

    Варфоломій зазначив, що надзвичайно задоволений тим, як пройшла зустріч з американським лідером

    Патріарх Константинопольський Варфоломій провів зустріч у Білому домі з президентом США Джо Байденом. Сторони обговорили, в тому числі питання вакцинації від коронавірусу в світі.Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    Варфоломій зазначив, що надзвичайно задоволений тим, як пройшла зустріч з американським лідером.

    Пресслужба Білого дому поінформувала, що Варфоломій і Байден торкнулися теми боротьби з пандемією і зміною клімату.

    «Вони обговорили зусилля, спрямовані на протидію зміні клімату і на завершення глобальної пандемії коронавірусу, а також важливість свободи віросповідання, яка є основоположним правом людини», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, патріарх прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. У неділю, за інформацією архієпископії, він відчув себе зле через тривалого перельоту і напруженого графіка. Патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона.

    У понеділок пресслужба американської архієпископії Константинопольського патріархату повідомила, що він був виписаний з лікарні. Очікується, що Варфоломій залишиться в США до 3 листопада.

    Нагадаємо, раніше з благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у церкві Святого Миколая в Стамбулі, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці відбувалася святкова літургія українською мовою. Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

    До слова, Вселенський патріарх Варфоломій прибув у Київ 20 серпня.

    Вселенський патріарх Варфоломій зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка об‘єднує всі основні конфесії України. Онуфрій не прийшов.

    Також повідомлялося, що 15 тисяч вірян приїхали з усієї України на літургію зі Вселенським патріархом.

    Читайте також: Московська церква в Україні обізвала патріарха Варфоломія «Східним папою, який усе розвалив»
    Теги: церква США Джозеф Байден релігія лікарня епідемія Вселенський патріарх Варфоломій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Патріарх Варфоломій після виписки з лікарні поїхав на зустріч з Байденом