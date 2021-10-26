Ляшко пояснив, чому Україна купляє кисень у Польщі

МОЗ вирішив, що везти кисень з Польщі на Західну Україну швидше, ніж з Донецької, Луганської чи Запорізької областей

Мінінфраструктури за один день видало всі необхідні дозволи для ввезення кисню

Україна почала закуповувати кисень для хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 в Польщі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю УП.

«Так (Україна вже почала закуповувати кисень у Польщі – ред.), з урахуванням того, що він (завод з виробництва кисню зупинився – ред.) на заході України, то зв'язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей», – зазначив міністр.

За його словами, Мінінфраструктури за один день видало всі необхідні дозволи, і дистриб'ютор привіз кілька машин з киснем з Польщі та розвіз кисень по лікарнях.

У відповідь на запитання журналіста, за якою ціною Україна закуповує кисень у Польщі, Ляшко відповів, що «лікарня взагалі не відчула, звідки у неї цей кисень. Це було питання постачальника, який за своїми контрактами закрив її потреби».

За даними Prozorro, лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.

У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

Минулого тижня стало відомо, що в Україні припинили роботу два основних виробники кисню.

23 жовтня Ляшко звітував, що в Україні відновив роботу один кисневий завод.

Варто зазначити, що 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

До слова, новий варіант «Дельта»-штаму вже в Україні.



