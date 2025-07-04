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Львів затвердив розробку проєкту військового меморіалу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Львів затвердив розробку проєкту військового меморіалу
На вході до меморіалу будуть викарбувані слова загиблого воїна та поета Максима Кривцова
фото з відкритих джерел

На першому етапі розроблятиметься план організації території історико-культурного заповідника «Личаківський цвинтар»

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у пʼятницю, 4 липня, визначив замовника та погодив розроблення проєктно-кошторисної документації на облаштування Львівського військового меморіалу на Личаківському кладовищі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zaxid.net.

Замовником робіт визначено Львівське комунальне підприємство «Музей «Личаківський цвинтар». Підприємство має отримати вихідні дані на проєктування, укласти договір із переможцем Всеукраїнського архітектурного конкурсу та провести відповідну експертизу.

«Понад рік ми проводили зустрічі зі сім’ями полеглих воїнів, збирали пропозиції та думки, нещодавно відбулась презентація концепції меморіалу. Відкоригований проєкт меморіалу передбачає чітку просторову організацію поховань, центральну алею з місцем пам’яті, а також простір для спокійного перебування поруч із могилами захисників. Тепер переходимо до практичної частини», – сказав керуючий справами виконкому Євген Бойко.

На першому етапі розроблять плану організації території історико-культурного заповідника «Личаківський цвинтар», а потім – почерговість виконання робіт, вартість будівництва меморіалу, технічні рішення та способи реалізації проєкту.

Зокрема, за словами Євгена Бойка, спершу розроблять ескізний проєкт вартістю 800 тис. грн, на основі якого створять проєктно-кошторисну документацію робочого проєкту. Крім цього, команда архітекторів Олена та Дмитро Райфшнайдери розроблять зразки надмогильних плит із різних матеріалів, що дасть змогу обрати найбільш відповідний матеріал, який використають при будівництві меморіалу.

Нагадаємо, Львівська міська рада презентувала фінальний проєкт меморіального комплексу, над яким рік працювали архітектори разом із родинами полеглих, громадськістю та фахівцями.

Раніше «Главком» інформував, що перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі планують розпочати у травні цього року. Про це з парламентської трибуни під час години запитань до уряду повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. За її словами, всі процеси створення військового кладовища, яке планують побудувати у селищі Гатне Фастівського району Київської області, відбуваються згідно з чинним законодавством.

У січні 2025 року військовослужбовці, родичі загиблих бійців, представники громадськості та медіаспільноти звернулися до президента та уряду з листом, в якому закликають провести відкритий загальнонаціональний архітектурний конкурс на архітектурно-скульптурний проєкт та будівництво Національного військового меморіального кладовища. Автори звернення наголошують на непрозорості тендерів на ескізний проєкт і вибір підрядника будівництва. 

Як відомо, Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 24 жовтня 2024 року повідомила про намір укласти договір із дерпідприємством «Укрдержбудекспертиза» на здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт на головному військовому цвинтарі під Києвом (І черга будівництва; 1-2 пускові комплекси). Вартість послуг переможця складає 5,55 млн грн.

До слова, державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 3 липня повідомила про намір укласти договір із ТОВ «Будівельна фірма «Паритетбудінвест» на другу чергу будівництва головного військового цвинтаря у межах Гатненської територіальної громади Київської області. Вартість робіт складає 1,21 млрд грн, що на 104,6 млн грн менше від очікуваною ціни замовника

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Теги: Львів кладовище

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