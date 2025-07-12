У Львові зросла кількість постраждалих від атаки РФ

Одного чоловіка було госпіталізовано для подальшого обстеження та лікування

Кількість постраждалих від нічної атаки у Львові зросла до шести, серед них 11-річний хлопчик

За оновленою інформацією, кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Як зазначив очільник ОВА, серед шести постраждалих – 11-річний хлопчик. П'ятьом особам, включаючи дитину, медичну допомогу надали безпосередньо на місці події. Одного чоловіка було госпіталізовано для подальшого обстеження та лікування.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Цієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

Як відомо, у Львові зафіксовано влучання вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Через російську атаку пошкоджено кілька будинків, зокрема, житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів.

Також обірвано контактну мережу. Усі необхідні служби працюють на місцях.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Через атаку дронів загорівся автомобіль.

Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, служби працюють на місцях, також оцінюються масштаби руйнувань.

За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та жертв.