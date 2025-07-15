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Дорофєєва потрапила до лікарні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Співачка зазначила, що зараз серйозно зайнялася своїм здоров’ям
фото: Надя Дорофєєва/Telegram

Зараз в мене не легкий період – Дорофєєва

Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила до лікарні. Про це вона розповіла у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Зараз в мене не самий легкий період по здоровʼю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці три роки – я не переживала за все життя. І як результат – сиплеться потрошки організм. Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу», – йдеться у дописі.

Дорофєєва потрапила до лікарні фото 1
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У подробиці співачка вдаватися не стала. Вона зазначила, що зараз серйозно зайнялася своїм здоров’ям. Зокрема, працює зі спеціалістами та лікує всі проблеми, які її турбують.

Раніше українська співачка Dorofeeva представила відео на свій новий трек «Додайте світла». Як розповідає виконавиця, пісню вона написала разом з чоловіком, співаком Мішею Кацуріним, – проте не уявляла, що її слова будуть звучати актуально саме зараз. 

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Теги: Надя Дорофєєва здоров'я

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