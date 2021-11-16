У Маріуполі пенсіонери отримають допомогу за вакцинацію від коронавірусу

Перші продуктові набори щеплені пенсіонери Маріуполя отримають в середині грудня

Міська рада Маріуполя прийняла рішення вручати продуктові набори повністю щепленим від коронавірусу пенсіонерам старше 70 років. У них будуть входити макарони, крупи, солодощі та чай. Про це повідомляє в Facebook пресслужба Маріупольської міської ради.

«Вакциновані пенсіонери отримають продуктові кошики. Їх отримають пенсіонери старше 70 років, які вже зробили повний курс вакцинації (дві дози) від Covid-19», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перші продуктові набори щеплені пенсіонери Маріуполя отримають в середині грудня. У кошик увійдуть макаронні вироби, крупи, солодощі та чай.

Як зазначив голова міської ради Вадим Бойченко, продуктові набори – це подяка літнім людям за їх відповідальну і свідому позицію. За його словами, саме вони знаходяться в групі ризику.

У міській раді зазначили, що на сьогодні в Маріуполі тільки 7% пенсіонерів повністю вакцинувалися від коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.