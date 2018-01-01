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    Новини здоров'я

    У Миколаєві на гепатит захворіли вже понад 60 людей

    Всі особи, які захворіли, вживали доочищену воду з пунктів розливу
    У Миколаєві продовжує зростати кількість людей, які захворіли на гепатит А Як повідомляє прес-служба міської ради Миколаєва, станом на 9 січня на території міста вже встановили 62 випадки захворювань на вірусний гепатит А, зокрема: легкої важкості – 4 особи, з них дітей - 2 особи; середньої важкості – 56 осіб, з них дітей
    • Вчора, 22:11
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    Всі особи, які захворіли, вживали доочищену воду з пунктів розливу

    У Миколаєві продовжує зростати кількість людей, які захворіли на гепатит А

    Як повідомляє прес-служба міської ради Миколаєва, станом на 9 січня на території міста вже встановили 62 випадки захворювань на вірусний гепатит А, зокрема:

    • легкої важкості – 4 особи, з них дітей - 2 особи;
    • середньої важкості – 56 осіб, з них дітей - 9 осіб;
    • важкої форми – 2 особи, з них 1 дитина.

    Лабороторно діагноз підтвердили у 24 людей, у тому числі у трьох дітей. З'ясувалося, що всі особи, які захворіли, вживали доочищену воду з пунктів розливу. Втім, це лише результати попереднього епідрозслідування.

    «»За результатами лабораторних досліджень, методом ПЛР у 4-х пробах води виявлено ДНК аденовіруса, у 2-х пробах – ДНК адено- та РНК ротавірусів та у 1-й пробі виявлено РНК ротавіруса», - підсумували у відомстві. 

    Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А.

    Станом на 5 січня повідомлялося, що захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них шестеро дітей.

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