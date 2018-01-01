У Миколаєві на гепатит захворіли вже понад 60 людей

Всі особи, які захворіли, вживали доочищену воду з пунктів розливу

У Миколаєві продовжує зростати кількість людей, які захворіли на гепатит А Як повідомляє прес-служба міської ради Миколаєва, станом на 9 січня на території міста вже встановили 62 випадки захворювань на вірусний гепатит А, зокрема: легкої важкості – 4 особи, з них дітей - 2 особи; середньої важкості – 56 осіб, з них дітей



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Всі особи, які захворіли, вживали доочищену воду з пунктів розливу

У Миколаєві продовжує зростати кількість людей, які захворіли на гепатит А

Як повідомляє прес-служба міської ради Миколаєва, станом на 9 січня на території міста вже встановили 62 випадки захворювань на вірусний гепатит А, зокрема:

легкої важкості – 4 особи, з них дітей - 2 особи;

середньої важкості – 56 осіб, з них дітей - 9 осіб;

важкої форми – 2 особи, з них 1 дитина.

Лабороторно діагноз підтвердили у 24 людей, у тому числі у трьох дітей. З'ясувалося, що всі особи, які захворіли, вживали доочищену воду з пунктів розливу. Втім, це лише результати попереднього епідрозслідування.

«»За результатами лабораторних досліджень, методом ПЛР у 4-х пробах води виявлено ДНК аденовіруса, у 2-х пробах – ДНК адено- та РНК ротавірусів та у 1-й пробі виявлено РНК ротавіруса», - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, у Миколаєві зафіксували спалах гепатиту А.

Станом на 5 січня повідомлялося, що захворіли 47 людей у Миколаєві та області. З них шестеро дітей.