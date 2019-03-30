У Миколаєві скажений пес покусав вісьмох людей



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В разі нападу бездомної тварини слід обов'язково звернутися до медичного закладу

У постраждалих діагностували неглибокі рани і подряпини

У Миколаєві бездомний собака покусав вісьмох осіб. Про це повідомляє видання «Новости N» з посиланням на директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського.

«На жаль, собака був скажений. Зараз у мене на руках висновок... Нам вдалося встановити, що цей собака вкусив, мінімум, вісім осіб», - розповів він.

Пес покусав п'ятьох жителів Миколаєва на перетині проспекту Миру і вулиці Васляєва. У пацієнтів діагностували неглибокі рани і подряпини. Собаку також бачили на території Миколаївводоканалу, офтальмологічної лікарні та онколікарні.

Крім того, пес також покусав інших бездомних собак, частину з них вдалося встановити і відловити.

«Решта собак, які мали контакт зі скаженою твариною, встановлюються», - розповів Голобородський.

У «Центрі захисту тварин» також повідомляють, що 28 березня в Миколаєві виловлено собаку з ознаками сказу. У п’ятницю вранці тварина померла. У центрі нагадують, що в разі нападу бездомної тварини слід обов'язково звернутися до медичного закладу.

До слова, слідчі Харківщини розслідують вбивство собаки.