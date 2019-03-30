  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У Миколаєві скажений пес покусав вісьмох людей

    • Розсилка
    <p>В разі нападу бездомної тварини слід обов'язково звернутися до медичного закладу</p> - У Миколаєві скажений пес покусав вісьмох людей

    В разі нападу бездомної тварини слід обов'язково звернутися до медичного закладу

    У постраждалих діагностували неглибокі рани і подряпини

    У Миколаєві бездомний собака покусав вісьмох осіб. Про це повідомляє видання «Новости N» з посиланням на директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського.

    «На жаль, собака був скажений. Зараз у мене на руках висновок... Нам вдалося встановити, що цей собака вкусив, мінімум, вісім осіб», - розповів він.

    Пес покусав п'ятьох жителів Миколаєва на перетині проспекту Миру і вулиці Васляєва. У пацієнтів діагностували неглибокі рани і подряпини. Собаку також бачили на території Миколаївводоканалу, офтальмологічної лікарні та онколікарні.

    Крім того, пес також покусав інших бездомних собак, частину з них вдалося встановити і відловити.

    «Решта собак, які мали контакт зі скаженою твариною, встановлюються», - розповів Голобородський.

    У «Центрі захисту тварин» також повідомляють, що 28 березня в Миколаєві виловлено собаку з ознаками сказу. У п’ятницю вранці тварина померла. У центрі нагадують, що в разі нападу бездомної тварини слід обов'язково звернутися до медичного закладу.

    До слова, слідчі Харківщини розслідують вбивство собаки.

    Читайте також
    здоров'я Миколаїв лікарня тварини сказ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ