Як пережити відключення світла без втрати здорового глузду: поради Міністерства здоров'я

Час блекауту можна провести з користю

Минулої зими українці цілими днями були без електроенергії через обстріли окупантів. З настанням холодів зростає ризик атак ворога на критичну інфраструктуру, а з ними – загроза віялових відключень світла та блекаутів. У МОЗ підготували перелік справ, які допоможуть легше пережити можливі відключення електроенергії, а також є корисними для психічного та фізичного здоров’я.

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Настільні ігри

Це якісний час разом із родиною, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет.

Тренування вдома

Можна вже зараз навчитися техніки виконання вправ з тренером (тренеркою) особисто чи онлайн, щоб потім вдома мати змогу виконувати їх навіть в сутінках. Гумові стрічки, турнік, гиря – з цим приладдям можна непогано тренуватися вдома.

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Читання чи слухання

Паперова книжка й ліхтарик для читання, або електронна чи аудіокнига допоможуть якісно провести період відключення світла.

Сон

Якщо вже 9 вечора, то можна не грати в ігри й не читати, а використати такий шанс, аби виспатися.

Прогулянки просто неба

Тут варто пам’ятати про світловідбивні або світлодіодні аксесуари (наприклад, браслета чи стрічка). Якщо вже доволі темно й ви перебуватимете біля проїжджих частин дороги – краще мати світловідбивний жилет (як у велосипедистів) та для зручності пересування налобний ліхтарик.

Механічна робота, що не потребує яскравого освітлення

Така робота може стати заспокійливим заняттям. Це може бути прибирання, наведення ладу в шухлядах чи на робочому столі, зручне перепакування сипучих харчів тощо. Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – приємне для мозку явище.

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Техніки психологічної самодопомоги

Ці техніки можна знайти на сайті МОЗ або на спеціальній сторінці за посиланням, де є «аптечка» самодопомоги та інша важлива інформація.

Нагадаємо, ми розповіли, які речі обов’язково повинні бути вдома на випадок вимкнення світла.