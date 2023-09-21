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Як пережити відключення світла без втрати здорового глузду: поради Міністерства здоров'я

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Як пережити відключення світла без втрати здорового глузду: поради Міністерства здоров'я
Варто знати, чим себе зайняти на випадок відключень
фото з відкритих джерел

Час блекауту можна провести з користю

Минулої зими українці цілими днями були без електроенергії через обстріли окупантів. З настанням холодів зростає ризик атак ворога на критичну інфраструктуру, а з ними – загроза віялових відключень світла та блекаутів. У МОЗ підготували перелік справ, які допоможуть легше пережити можливі відключення електроенергії, а також є корисними для психічного та фізичного здоров’я.

Настільні ігри

Це якісний час разом із родиною, для якого не потрібне яскраве освітлення та інтернет.

Тренування вдома

Можна вже зараз навчитися техніки виконання вправ з тренером (тренеркою) особисто чи онлайн, щоб потім вдома мати змогу виконувати їх навіть в сутінках. Гумові стрічки, турнік, гиря – з цим приладдям можна непогано тренуватися вдома.

Читання чи слухання

Паперова книжка й ліхтарик для читання, або електронна чи аудіокнига допоможуть якісно провести період відключення світла.

Сон

Якщо вже 9 вечора, то можна не грати в ігри й не читати, а використати такий шанс, аби виспатися.

Прогулянки просто неба

Тут варто пам’ятати про світловідбивні або світлодіодні аксесуари (наприклад, браслета чи стрічка). Якщо вже доволі темно й ви перебуватимете біля проїжджих частин дороги – краще мати світловідбивний жилет (як у велосипедистів) та для зручності пересування налобний ліхтарик.

Механічна робота, що не потребує яскравого освітлення

Така робота може стати заспокійливим заняттям. Це може бути прибирання, наведення ладу в шухлядах чи на робочому столі, зручне перепакування сипучих харчів тощо. Збільшення впорядкованості й зменшення хаосу довкола себе – приємне для мозку явище.

Техніки психологічної самодопомоги

Ці техніки можна знайти на сайті МОЗ або на спеціальній сторінці за посиланням, де є «аптечка» самодопомоги та інша важлива інформація.

Нагадаємо, ми розповіли, які речі обов’язково повинні бути вдома на випадок вимкнення світла.

Теги: здоров'я електроенергія українці блекаут

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